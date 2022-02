FIFA 22 TOTW 24 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist schon wieder vorbei, also starten wir mit den FIFA 22 TOTW 24 Predictions in die neue Woche. Das neue TDW könnte durchaus viele hochkarätige Spieler mitbringen - Kylian Mbappe, Joshua Kimmich, Thibaut Courtois, Mohamed Salah, Sadio Mane, Harry Kane und Virgil van Dijk, um nur ein paar zu nennen -, denn die letzten Tage waren extrem Torreich. Welche Spieler es noch ins neue Team der Woche schaffen könnten, zeigen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 24 Predictions. Das offizielle Team erfahren wir dann Mittwochabend, wenn EA Sports die offizielle Truppe vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin, findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 24?

YouTuber "KieronSFF" liefert uns die erste Vorhersage fürs Team der Woche, mit denen er schon recht oft ins Schwarze getroffen hat.

Stürmer

Ousmane Dembele

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: RW (RF) Verein: FC Barcelona Carlos Vela

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: RW (RF)

Verein: Los Angeles FC

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: RW (RF) Verein: Los Angeles FC Lorenzo Insigne

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: LW (LF)

Verein: SSC Neapel

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: LW (LF) Verein: SSC Neapel Kylian Mbappe

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: Paris Saint-Germain

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: ST Verein: Paris Saint-Germain Aleksandar Mitrovic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 88

Position: ST

Verein: FC Fulham

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 88 Position: ST Verein: FC Fulham Dusan Vlahovic

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio) Andre-Pierre Gignac

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: UANL Tigres

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: UANL Tigres Abderrazak Hamdallah

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Ittihad FC

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: Ittihad FC Nicklas Helenius

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 66 auf 78

Position: ST

Verein: Silkeborg IF

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 66 auf 78 Position: ST Verein: Silkeborg IF Sergio Leon

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: ST

Verein: Real Valladolid

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 78 Position: ST Verein: Real Valladolid Mirko Maric

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 77

Position: ST

Verein: FC Crotone (Crotone)

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 77 Position: ST Verein: FC Crotone (Crotone) Wilfried Zaha

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LF (LA)

Verein: Crystal Palace

Mittelfeld

Yeremi Pino

Highlights: 4 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: RM

Verein: FC Villarreal

Highlights: 4 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: RM Verein: FC Villarreal Joshua Kimmich

Highlights: 1 Vorlage und MOTM

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Bayern München

Verteidigung und Torwart

Renan Lodi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: LB (LV) Verein: Atletico Madrid Matt Doherty

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 78 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Tottenham Hotspur Jonathan Clauss

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 87

Position: RWB (RAV)

Verein: RC Lens

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 87 Position: RWB (RAV) Verein: RC Lens Joel Matip

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CB (IV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: CB (IV) Verein: FC Liverpool Gabriel Paulista

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Valencia

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CB (IV) Verein: FC Valencia Ben Mee

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: FC Burnley

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CB (IV) Verein: FC Burnley Walter Benitez

Highlights: 6 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: GK (TW)

Verein: OGC Nizza

Highlights: 6 Torschüsse gehalten Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: GK (TW) Verein: OGC Nizza Odisseas Vlachodimos

Highlights: 7 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 7 Torschüsse gehalten Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: GK (TW) Verein: Benfica Lissabon Leo Jardim

Highlights: 8 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: GK (TW)

Verein: OSC Lille

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 24 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Leo Jardim

Highlights: 8 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 74 auf 74

Position: GK (TW)

Verein: OSC Lille

Wenn es Leo Jardim nicht ins TOTW 24 schafft, könnte er auch der neue FIFA 22 Silver Star in Woche 24 werden.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Jesper Karlsson

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: AZ Alkmaar

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: LW (LF) Verein: AZ Alkmaar Giovanni Simeone

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: Hellas Verona

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: Hellas Verona Nuno Da Costa

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: SM Caen

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: ST Verein: SM Caen Paul Mullin

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: ST

Verein: AFC Wrexham

Mittelfeld

Moussa Diaby

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: RM Verein: Bayer 04 Leverkusen Benjamin Bourigeaud

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RM

Verein: Stade Rennes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RM Verein: Stade Rennes Anthony Nwakaeme

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LM

Verein: Trabzonspor

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: LM Verein: Trabzonspor Christoph Baumgartner

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: TSG 1899 Hoffenheim Cameron Brannagan

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Oxford United

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: Oxford United Oriol Romeu

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Southampton

Verteidigung und Torwart

Patrick van Aanholt

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LB (LV)

Verein: Galatasaray Istanbul

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: LB (LV) Verein: Galatasaray Istanbul Jake Cooper

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CB (IV)

Verein: FC Millwall

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: CB (IV) Verein: FC Millwall Thibaut Courtois

Highlights: 5 Torschüsse gehalten

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: GK (TW)

Verein: Real Madrid

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Stürmer

Pedro

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: CF (MS)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: CF (MS) Verein: Lazio Rom (Latium) Mohamed Salah

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: RW (RF)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 89 auf 90 Position: RW (RF) Verein: FC Liverpool Sadio Mane

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: LW (LF)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: LW (LF) Verein: FC Liverpool Phil Foden

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LW (LF)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: LW (LF) Verein: Manchester City Harry Kane

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: ST Verein: Tottenham Hotspur Enes Ünal

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: FC Getafe

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: ST Verein: FC Getafe Michy Batshuayi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Besiktas Istanbul

Mittelfeld

Baris Atik

Highlights: 2 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 76

Position: CAM (ZOM)

Verein: 1. FC Magdeburg

Highlights: 2 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 69 auf 76 Position: CAM (ZOM) Verein: 1. FC Magdeburg Nicolas Pépé

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: FC Arsenal

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: RM Verein: FC Arsenal Ritsu Doan

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RM

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: RM Verein: PSV Eindhoven Thorgan Hazard

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LM

Verein: Borussia Dortmund

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: LM Verein: Borussia Dortmund Geoffrey Kondogbia

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 79 auf 82 Position: CM (ZM) Verein: Atletico Madrid Sergio Canales

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: Betis Sevilla

Verteidigung und Torwart

Matty Cash

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: RB (RV)

Verein: Aston Villa

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 78 auf 82 Position: RB (RV) Verein: Aston Villa Virgil van Dijk

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: CB (IV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 90 auf 91 Position: CB (IV) Verein: FC Liverpool Aritz Elustondo

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CB (IV) Verein: Real Sociedad San Sebastián Sebastiaan Bornauw

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Vfl Wolfsburg

Mehr zu FIFA 22: