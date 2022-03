FIFA 22 TOTW 25 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Neue Woche, neue FIFA 22 TOTW 25 Predictions, die angesichts der vielen Tore in den letzten Tagen und den damit verbundenen potenziellen Kandidaten fürs neue TDW ziemlich schwierig ausfallen. Neben Topstars wie Kevin De Bruyne, Felipe Anderson, Iago Aspas, Theo Hernandez, Reece James oder Nicolo Barella sorgt allein die Anzahl an Hattricks für viele Anwärter, darunter Lautaro Martinez, Ivan Toney, Gabriel Debeljuh, Fernando Aristeguieta, Lewis Morgan und Simon Terodde. Welche Spieler es ins neue Team der Woche schaffen könnten, zeigen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 24 Predictions. Am Mittwochabend stellt EA Sports dann das offizielle Team vor (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, sind in den Packs weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche enthalten.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 25?

YouTuber "KieronSFF" liefert uns die erste Vorhersage fürs Team der Woche, mit denen er schon recht oft ins Schwarze getroffen hat.

Stürmer

Iago Aspas

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 88

Position: ST

Verein: Celta Vigo

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: FC Brentford

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: OGC Nizza

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 86

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Aston Villa

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 68 auf 78

Position: ST

Verein: CFR Cluj

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: ST

Verein: Club Puebla

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: RW (RF)

Verein: FC Brügge

Mittelfeld

Kevin De Bruyne

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: CAM (ZOM)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LM

Verein: Lazio Rom (Latium)

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: FC Arsenal

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: RM

Verein: New York Red Bulls

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Real Madrid

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CM (ZM)

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: FC Valencia

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: OSC Lille

Verteidigung und Torwart

Leandro Cabrera

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Espanyol Barcelona

Highlights: 2 Tore und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 69 auf 78

Position: CB (IV)

Verein: Huddersfield Town

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RWB (RAV)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 4 Torschüsse abgewehrt und MOTM

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: GK (TW)

Verein: Leicester City

Highlights: 4 Torschüsse abgewehrt und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: GK (TW)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 25 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Barry Bannan

Highlights:

Gesamtwertung: von 73 auf 74

Position: CM (ZM)

Verein: Sheffield Wednesday

Leo Jardim könnte der neue FIFA 22 Silver Star in Woche 25 werden.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Gaetan Laborde

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: West Bromwich Albion

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: ST

Verein: Royal Antwerpen

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: Kasimpaşa Istanbul

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 68 auf 77

Position: ST

Verein: Swansea City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: FC Cadiz

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Newcastle United

Mittelfeld

Domenico Berardi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RM

Verein: US Sassuolo Calcio

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: Olympique Lyon

Verteidigung und Torwart

Trent Alexander-Arnold

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: RB (RV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 8 Torschüsse abgewehrt

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: SD Huesca

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Stürmer

Jamie Vardy

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Leicester City

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: Inter Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: SV Werder Bremen

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: FC Schalke 04

Highlights: 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: ST

Verein: New York Red Bulls

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CF (MS)

Verein: Udinese Calcio

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RW (RF)

Verein: Manchester City

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Crystal Palace

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LW (LF)

Verein: FC Chelsea

Mittelfeld

Kai Havertz

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Columbus Crew

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: CM (ZM)

Verein: Inter Mailand

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Cartagena

Verteidigung und Torwart

Niklas Süle

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CB (IV)

Verein: San Jose Earthquakes

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: Benfica Lissabon

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LWB (LAV)

Verein: RB Leipzig

