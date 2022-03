FIFA 22 TOTW 27 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Neue Woche, neue FIFA 22 TOTW 27 Predictions. Die letzten Tage waren recht reich an Toren, daher gibt es diesmal recht viele Anwärter für einen Platz im neuen TDW, darunter Kimmich, Son, Robertson, Trapp, Aubameyang und Ben Yedder. Auch ein paar Topstars wie Lewandowski oder Kane haben die Voraussetzungen erfüllt, da sie aber erst kürzlich neue Karten bekommen haben, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie in dieser Woche dabei sind. In den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 27 Predictions zeigen wir euch, welche Spieler es sonst noch ins TDW schaffen können. Das vollständige Team veröffentlich EA Sports am Mittwochabend (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es soweit ist, findet ihr weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche in den Packs.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 27?

YouTuber "KieronSFF" liefert uns die erste Vorhersage fürs Team der Woche, mit denen er schon recht oft ins Schwarze getroffen hat.

Stürmer

Pierre-Emerick Aubameyang

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: FC Barcelona

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: FC Barcelona Wissam Ben Yedder

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: ST

Verein: AS Monaco

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: ST Verein: AS Monaco Serhou Guirassy

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: ST Verein: Stade Rennes Odion Ighalo

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: al-Hilal

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: ST Verein: al-Hilal Georgios Giakoumakis

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: Celtic Glasgow

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: Celtic Glasgow Jesus Ferreira

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 69 auf 78

Position: ST

Verein: FC Dallas

Highlights: 3 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 69 auf 78 Position: ST Verein: FC Dallas Heung Min Son

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 90 auf 91

Position: CF (MS)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 90 auf 91 Position: CF (MS) Verein: Tottenham Hotspur Brandon Thomas-Asante

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 63 auf 73

Position: LW (LF)

Verein: Salford City

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 63 auf 73 Position: LW (LF) Verein: Salford City Domenico Berardi

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: RW (RF)

Verein: US Sassuolo Calcio

Mittelfeld

James Maddison

Highlights: 1 Tor und MOTM

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: Leicester City

Highlights: 1 Tor und MOTM Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CAM (ZOM) Verein: Leicester City Lorenzo Pellegrini

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: AS Rom (Roma FC) Alexandru Maxim

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlage

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: Gaziantep FK

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlage Gesamtwertung: von 74 auf 80 Position: CAM (ZOM) Verein: Gaziantep FK Paulinho

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 78 Position: CAM (ZOM) Verein: Bayer 04 Leverkusen Emre Mor

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 72 auf 78

Position: RM

Verein: Fatih Karagümrük SK

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 72 auf 78 Position: RM Verein: Fatih Karagümrük SK Ismael Bennacer

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: CM (ZM)

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: CM (ZM) Verein: AC Mailand Niklas Stark

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: Hertha BSC

Verteidigung und Torwart

Ben White

Highlights: -

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CB (IV)

Verein: FC Arsenal

Highlights: - Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: CB (IV) Verein: FC Arsenal Connor Goldson

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Glasglow Rangers

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 77 auf 81 Position: CB (IV) Verein: Glasglow Rangers Andrew Robertson

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: LB (LV)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: LB (LV) Verein: FC Liverpool Lucas Hernandez

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LB (LV)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: LB (LV) Verein: FC Bayern München Luke Ayling

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: RB (RV)

Verein: Leeds United

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: RB (RV) Verein: Leeds United Kevin Trapp

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 86 auf 89

Position: GK (TW)

Verein: Eintracht Frankfurt

Highlights: 6 Paraden und Clean Sheet Gesamtwertung: von 86 auf 89 Position: GK (TW) Verein: Eintracht Frankfurt Jonas Omlin

Highlights: 10 Paraden und Clean Sheet

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: HSC Montpellier

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 27 schaffen.

FIFA 22 Silver Star Objective Prediction

Brandon Thomas-Asante

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 63 auf 73

Position: LW (LF)

Verein: Salford City

Brandon Thomas-Asante könnte der neue FIFA 22 Silver Star in Woche 27 werden.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei, denen wir noch ein paar zusätzlichen Informationen hinzugefügt haben.

Stürmer

Francesco Caputo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Sampdoria Genua

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: Sampdoria Genua Tammy Abraham

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: AS Rom (Roma FC)

Mittelfeld

Youssouf M'Changama

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CAM (ZOM)

Verein: EA Guingamp

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: CAM (ZOM) Verein: EA Guingamp Koke

Highlights:

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Highlights: Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: CM (ZM) Verein: Atletico Madrid Jessy Deminguet

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: SM Caen

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: CM (ZM) Verein: SM Caen Jay O'Shea

Highlights:

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: CM (ZM)

Verein: Brisbane Roar

Highlights: Gesamtwertung: von 67 auf 76 Position: CM (ZM) Verein: Brisbane Roar Axel Witsel

Highlights:

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CDM (ZDM)

Verein: Borussia Dortmund

Verteidigung und Torwart

Philipp Max

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: LB (LV)

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: LB (LV) Verein: PSV Eindhoven Mario Rui

Highlights:

Gesamtwertung: von 78 auf 82

Position: LB (LV)

Verein: SSC Neapel

Wir haben auch noch ein paar Optionen für euch herausgesucht, die noch nicht genannt wurden und durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Stürmer

Joel Pohjanpalo

Highlights: 3 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 3 Tore Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: ST Verein: Bayer 04 Leverkusen Robert Lewandowski

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: ST

Verein: FC Bayern München

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: ST Verein: FC Bayern München Harry Kane

Highlights: 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: ST

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 3 Vorlagen Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: ST Verein: Tottenham Hotspur Martin Terrier

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 81 auf 84 Position: ST Verein: Stade Rennes Eran Zahavi

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 80 auf 83

Position: ST

Verein: PSV Eindhoven

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 80 auf 83 Position: ST Verein: PSV Eindhoven Carlos Vela

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: Los Angeles FC

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: RW (RF) Verein: Los Angeles FC Ousmane Dembele

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 85 auf 86 Position: RW (RF) Verein: FC Barcelona Ferran Torres

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: FC Barcelona

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LW (LF) Verein: FC Barcelona Luis Sinisterra

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LW (LF)

Verein: Feyenoord Rotterdam

Mittelfeld

Cesinha

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: Daegu FC

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: CAM (ZOM) Verein: Daegu FC Manprit Sarkaria

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: LM

Verein: SK Sturm Graz

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: LM Verein: SK Sturm Graz Thiago Alcântara

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 86 auf 87 Position: CM (ZM) Verein: FC Liverpool Benjamin Bourigeaud

Highlights: 3 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Stade Rennes

Highlights: 3 Vorlagen Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CM (ZM) Verein: Stade Rennes Joshua Kimmich

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 91 auf 92

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Bayern München

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 91 auf 92 Position: CDM (ZDM) Verein: FC Bayern München Mats Rits

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Brügge

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CDM (ZDM) Verein: FC Brügge Jean-Philippe Gbamin

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: FC Everton

Verteidigung und Torwart

Hamari Traore

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RB (RV)

Verein: Stade Rennes

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: RB (RV) Verein: Stade Rennes Miki Yamane

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: RB (RV)

Verein: Kawasaki Frontale

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 72 auf 79 Position: RB (RV) Verein: Kawasaki Frontale Yuri Berchiche

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: Athletic Bilbao

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: LB (LV) Verein: Athletic Bilbao Nicolas Tagliafico

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: LB (LV)

Verein: Ajax Amsterdam

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: LB (LV) Verein: Ajax Amsterdam Ronald Matarrita

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: LB (LV)

Verein: FC Cincinnati

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: LB (LV) Verein: FC Cincinnati Cristian Romero

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CB (IV)

Verein: Tottenham Hotspur

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CB (IV) Verein: Tottenham Hotspur Marius Lode

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: CB (IV)

Verein: FK Bodø/Glimt

Mehr zu FIFA 22: