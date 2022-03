FIFA 22 TOTW 28 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Das Wochenende ist vorbei, also starten wir mit FIFA 22 TOTW 28 Predictions in den Montag. Da der Liga-Fußball legt gerade eine Länderspielpause einlegt, gibt diesmal nicht allzu viele Liga-Kandidaten für das TDW 28, doch dafür liefern die Nationalmannschaften zahlreiche Anwärter, darunter auch Messi, Neymar Jr, Haaland, Bergwijn oder Bale. Dennoch dürfte das Team der Woche - abseits ein paar weniger Ausnahmen - nicht allzu berauschend ausfallen, da EA die Topstars wohl eher nicht auswählen wird und die anderen Kandidaten häufig schon eine bessere Event-Karte haben oder trotz Upgrade einfach nicht lohnenswert sind. Bekanntlich stirbt die Hoffnung aber zuletzt, daher zeigen wir euch in den nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 28 Predictions, welche Spieler es ins TDW schaffen können. Das vollständige Team veröffentlicht EA Sports am Mittwochabend (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr weiterhin die Karten vom letzten FIFA 22 Team der Woche in den Packs.

Bislang scheint es so, als ob keiner der üblichen "Vorhersager" eine Prognose für diese Woche abgeben will, daher liefern wir euch diesmal eine Liste mit den Kandidaten, die die beste Chance auf eine Inform-Karte haben:

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 28 schaffen.

Stürmer

Neymar Jr.

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 92 auf 93

Position: LW (LF)

Verein: Brasilianische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 92 auf 93 Position: LW (LF) Verein: Brasilianische Fußballnationalmannschaft Kai Havertz

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LW (LF)

Verein: Deutsche Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LW (LF) Verein: Deutsche Fußballnationalmannschaft Lionel Messi

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 94 auf 95

Position: RW (RF)

Verein: Argentinische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 94 auf 95 Position: RW (RF) Verein: Argentinische Fußballnationalmannschaft Antony

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: RW (RF)

Verein: Brasilianische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: RW (RF) Verein: Brasilianische Fußballnationalmannschaft Johnny Russell

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: Sporting Kansas City

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: RW (RF) Verein: Sporting Kansas City Erling Haaland

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Norwegische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: ST Verein: Norwegische Fußballnationalmannschaft Steven Bergwijn

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: ST

Verein: Niederländische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 2 Tore Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: ST Verein: Niederländische Fußballnationalmannschaft Gareth Bale

Highlights: 2 Tore und MOTM

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Walisische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 2 Tore und MOTM Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: ST Verein: Walisische Fußballnationalmannschaft Jamie Maclaren

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Melbourne City FC

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: ST Verein: Melbourne City FC Dani Escriche

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: ST

Verein: SD Huesca

Highlights: 2 Vorlagen Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: ST Verein: SD Huesca Fran Sol

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: SD Eibar

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 73 auf 79 Position: ST Verein: SD Eibar Aleksandar Trajkovski

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 68 auf 78

Position: ST

Verein: Italienische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 68 auf 78 Position: ST Verein: Italienische Fußballnationalmannschaft Leonardo

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: Hebei FC

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: ST Verein: Hebei FC Marc Heider

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 67 auf 76

Position: ST

Verein: VfL Osnabrück

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 67 auf 76 Position: ST Verein: VfL Osnabrück Marcos Urena

Highlights: 1 Tor und 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: ST

Verein: Central Coast Mariners

Mittelfeld

Angel Di Maria

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: CAM (ZOM)

Verein: Argentinische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 88 auf 89 Position: CAM (ZOM) Verein: Argentinische Fußballnationalmannschaft Martin Odegaard

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: Norwegische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 82 auf 84 Position: CAM (ZOM) Verein: Norwegische Fußballnationalmannschaft Otavio

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RM

Verein: Portugiesische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: RM Verein: Portugiesische Fußballnationalmannschaft Cristian Herrera

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 68 auf 76

Position: RM

Verein: UD Ibiza

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 68 auf 76 Position: RM Verein: UD Ibiza Luis Diaz

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LM

Verein: Kolumbianische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 83 auf 85 Position: LM Verein: Kolumbianische Fußballnationalmannschaft Samuel Saiz Alonso

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LM

Verein: FC Girona

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 75 auf 81 Position: LM Verein: FC Girona Marc Mateu

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: LM

Verein: SD Huesca

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 70 auf 78 Position: LM Verein: SD Huesca Aurelien Tchouameni

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Französische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: CM (ZM) Verein: Französische Fußballnationalmannschaft Roque Mesa

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Real Valladolid

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: Real Valladolid Steven Davis

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CM (ZM)

Verein: Luxemburgische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 76 auf 81 Position: CM (ZM) Verein: Luxemburgische Fußballnationalmannschaft Rodrigo Javier De Paul

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CDM (ZDM)

Verein: Argentinische Fußballnationalmannschaft

Verteidigung und Torwart

Dani Calvo

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: CB (IV)

Verein: Real Oviedo

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 71 auf 78 Position: CB (IV) Verein: Real Oviedo Jordi Alba

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: LB (LV)

Verein: Spanische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: LB (LV) Verein: Spanische Fußballnationalmannschaft David Raum

Highlights: 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Deutsche Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Vorlage Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LB (LV) Verein: Deutsche Fußballnationalmannschaft Luke Shaw

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: Englische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 1 Tor Gesamtwertung: von 84 auf 86 Position: LB (LV) Verein: Englische Fußballnationalmannschaft Hugo Lloris

Highlights: 3 Paraden

Gesamtwertung: von 87 auf 88

Position: GK (TW)

Verein: Französische Fußballnationalmannschaft

Highlights: 3 Paraden Gesamtwertung: von 87 auf 88 Position: GK (TW) Verein: Französische Fußballnationalmannschaft Stole Dimitrievski

Highlights: 5 Paraden

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: GK (TW)

Verein: Nordmazedonische Fußballnationalmannschaft

Mehr zu FIFA 22: