FIFA 22 TOTW 3 Predictions: Die Vorhersagen für das neue Team of the Week

Es ist wieder Montag und wie üblich starten wir mit den FIFA 22 TOTW 3 Predictions in die neue Woche. Vor allem die Premier League und die Bundesliga können einige interessante Kandidaten für die nachfolgenden FIFA 22 Team of the Week 3 Predictions beisteuern, doch auch die La Liga, Seria A und Ligue 1 hatten ein paar gute Spiele in den letzten Tagen zu bieten. Die wichtigsten Schlüsselspieler aus diesen Matches und damit Anwärter fürs neue Team der Woche stellen wir euch nachfolgend vor. Ob und welche Vorhersagen stimmen, zeigt sich am Mittwochabend, wenn EA das offizielle Team bekanntgibt. Bis dahin sind in den Packs weiterhin die Karten vom FIFA 22 Team der Woche 2 zu finden.

Wer schafft es ins FIFA 22 Team der Woche 3?

Wie schon in der letzten Saison, bringt YouTuber "KieronSFF" auch in FIFA 22 wieder seine Vorhersagen fürs Team der Woche, mit denen er häufig ins Schwarze trifft.

Stürmer

Roberto Firmino

Gesamtwertung: von 85 auf 88

Position: CF (MS)

Verein: FC Liverpool

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: ST

Verein: Real Sociedad San Sebastián

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: ST

Verein: Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Gesamtwertung: von 64 auf 70

Position: ST

Verein: Forest Green Rovers

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: ST

Verein: San Jose Earthquakes

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: AC Mailand

Gesamtwertung: von 70 auf 77

Position: ST

Verein: al-Duhail SC

Gesamtwertung: von 70 auf 77 Position: ST Verein: al-Duhail SC Stephan El Shaarawy

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LW (LF)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Mittelfeld

Julian Baumgartlinger

Gesamtwertung: von 78 auf 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: Lazio Rom (Latium)

Gesamtwertung: von 87 auf 86

Position: CM (ZM)

Verein: FC Bayern München

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: RM

Verein: Wigan Athletic

Gesamtwertung: von 71 auf 80

Position: LM

Verein: Pogon Stettin

Gesamtwertung: von 82 auf 85

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Arsenal

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CAM (ZOM)

Verein: FC Everton

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: AEK Athen

Verteidigung und Torwart

Rui Patricio

Gesamtwertung: von 82 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Gesamtwertung: von 67 auf 77

Position: GK (TW)

Verein: Houston Dynamo

Gesamtwertung: von 88 auf 90

Position: CB (IV)

Verein: Paris Saint-Germain

Gesamtwertung: von 81 auf 82

Position: CB (IV)

Verein: RB Leipzig

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: LWB (LAV)

Verein: TSG 1899 Hoffenheim

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: LB (LV)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Gesamtwertung: von 84 auf 85

Position: RB (RV)

Verein: Atletico Madrid

Diese Spieler könnten es ins FIFA 22 Team of the Week 3 schaffen.

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen vom "fifaultimateteam" bei.

Unai Simon

Gesamtwertung: 84

Position: GK (TW)

Verein: Athletic Bilbao

Gesamtwertung: 76

Position: GK (TW)

Verein: Girondins Bordeaux

Gesamtwertung: 82

Position: LB (LV)

Verein: AZ Alkmaar

Gesamtwertung: 81

Position: CB (IV)

Verein: FC Nantes

Gesamtwertung: 81

Position: CB (IV)

Verein: Leeds United

Gesamtwertung: 77

Position: CB (IV)

Verein: FC Bologna

Gesamtwertung: 86

Position: LM

Verein: Eintracht Frankfurt

Gesamtwertung: 85

Position: CM (ZM)

Verein: Atletico Madrid

Gesamtwertung: 83

Position: CAM (ZOM)

Verein: Vissel Kobe

Gesamtwertung: 81

Position: CAM (ZOM)

Verein: Trabzonspor

Gesamtwertung: 81

Position: LW (LF)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Gesamtwertung: 81

Position: LM

Verein: FC Villarreal

Gesamtwertung: 81

Position: CDM (ZDM)

Verein: 1. FC Köln

Gesamtwertung: 77

Position: LM

Verein: Besiktas Istanbul

Gesamtwertung: 75

Position: LW (LF)

Verein: FC Midtjylland

Gesamtwertung: 84

Position: CF (MS)

Verein: Al-Nasr

Gesamtwertung: 83

Position: ST

Verein: Stade Rennes

Gesamtwertung: 82

Position: ST

Verein: OSC Lille

Gesamtwertung: 80

Position: ST

Verein: 1. FC Union Berlin

Gesamtwertung: 79

Position: ST

Verein: SK Rapid Wien

Gesamtwertung: 78

Position: ST

Verein: Viking Stavanger

Gesamtwertung: 76

Position: ST

Verein: RFC Seraing

Gesamtwertung: 75

Position: ST

Verein: Vancouver Whitecaps

Auch die Kollegen von ginx.tv haben noch ein paar Anwärter herausgepickt, die es ins nächste TDW schaffen könnten:

Samir Handanovic

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Inter Mailand

Gesamtwertung: von 72 auf 79

Position: LB (LV)

Verein: CA Osasuna

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: CB (IV)

Verein: FC Chelsea

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: RB (RV)

Verein: OGC Nizza

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: CDM (ZDM)

Verein: Tottenham Hotspur

Gesamtwertung: von 82 auf 84

Position: CM (ZM)

Verein: Juventus Turin (Piemonte Calcio)

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: RM

Verein: FC Everton

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: VfB Stuttgart

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: Norwich City

Gesamtwertung: von 71 auf 78

Position: LB (LV)

Verein: FC Utrecht

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: RM

Verein: Borussia Dortmund

Gesamtwertung: von 67 auf 78

Position: CM (ZM)

Verein: FC Porto

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: CM (ZM)

Verein: AS Monaco

Gesamtwertung: von 81 auf 84

Position: CAM (ZOM)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Gesamtwertung: von 66 auf 75

Position: RB (RV)

Verein: Glasglow Rangers

Die nächste Vorhersage steuern die Kollegen von Wettfreunde.net bei, die noch ein paar weitere Kandidaten auf der Liste haben:

Arnaud Kalimuendo

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 73 auf 79

Position: ST

Verein: RC Lens

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 70 auf 78

Position: ST

Verein: SC Paderborn 07

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Borussia Mönchengladbach

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: CAM (ZOM)

Verein: RB Leipzig

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 75 auf 81

Position: RW (RF)

Verein: Wolverhampton Wanderers

Highlights: 1 Tor

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: RW (RF)

Verein: FC Chelsea

Highlights: 2 Tore 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 60 auf 70

Position: RW (RF)

Verein: Grasshopper Club Zürich

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 74 auf 80

Position: CAM (ZOM)

Verein: Fatih Karagümrük SK

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 69 auf 78

Position: LM

Verein: Besiktas Istanbul

Highlights: 2 Tore und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 79 auf 82

Position: ST

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 89 auf 90

Position: RW (RF)

Verein: FC Liverpool

Highlights: 2 Tore

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: LM

Verein: FC Villarreal

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 83 auf 85

Position: LW (LF)

Verein: AS Rom (Roma FC)

Highlights: 2 Vorlagen

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: LB (LV)

Verein: AC Mailand

Highlights: 1 Tor und 1 Vorlage

Gesamtwertung: von 84 auf 86

Position: ST

Verein: AS Monaco

Zu guter Letzt hier noch ein paar letzte Optionen, die noch nicht genannt wurden und unserer Meinung nach durchaus eine Chance auf eine Inform-Karte haben:

Yann Sommer

Gesamtwertung: von 85 auf 86

Position: GK (TW)

Verein: Borussia Mönchengladbach

Gesamtwertung: von 76 auf 81

Position: CB (IV)

Verein: SC Freiburg

Gesamtwertung: von 86 auf 87

Position: CM (ZM)

Verein:

Gesamtwertung: von 77 auf 81

Position: ST

Verein: Borussia Mönchengladbach

Gesamtwertung: von 88 auf 89

Position: ST

Verein: Atletico Madrid

