FIFA 22 TOTY: Wann das Team of the Year kommt, Predictions und das Event im Detail

Das FIFA 22 TOTY ist das wichtigste Event des Jahres, denn EA Sports bringt damit die stärksten Karten der Saison ins Spiel. Das Team of the Year wird zwar erst frühestens Mitte Januar erscheinen, doch der Startschuss für den TOTY Vote der Community wird schon vorher starten. Auf dieser Seite zeigen wir euch in unseren TOTY Predictions, welche Spieler für die Team des Jahres Abstimmung als Nominierte infrage kommen, wann das TOTY voraussichtlich erscheinen wird und wie die Promo funktioniert und was euch dabei erwartet.

FIFA 22 TOTY Inhalt:

FIFA 22 TOTY Predictions: Diese Spieler könnten es ins Team des Jahres schaffen Auch wenn EA Sports die Abstimmung zum Team des Jahres noch nicht gestartet hat, gibt es schon einige Kandidaten, die sicher oder wenigstens mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Vote nominiert werden. Die nachfolgenden Kandidaten erwarten wir, bei der Abstimmung zu sehen: TOTY Stürmer Predictions Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 93 auf 99

Position: ST

(FC Bayern München) Gesamtwertung: von 93 auf 99 Position: ST Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Gesamtwertung: von 92 auf 98

Position: ST

(Manchester United) Gesamtwertung: von 92 auf 98 Position: ST Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 92 auf 97

Position: ST

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 92 auf 97 Position: ST Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Gesamtwertung: von 90 auf 97

Position: ST

(Borussia Dortmund) Gesamtwertung: von 90 auf 97 Position: ST Harry Kane (Tottenham Hotspur)

Gesamtwertung: von 91 auf 97

Position: ST

(Tottenham Hotspur) Gesamtwertung: von 91 auf 97 Position: ST Luis Suarez (Atletico Madrid)

Gesamtwertung: von 89 auf 96

Position: ST

(Atletico Madrid) Gesamtwertung: von 89 auf 96 Position: ST Romelu Lukaku (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 89 auf 96

Position: ST

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 89 auf 96 Position: ST Karim Benzema (Real Madrid)

Gesamtwertung: von 91 auf 98

Position: CF (MS)

(Real Madrid) Gesamtwertung: von 91 auf 98 Position: CF (MS) Paulo Dybala (Juventus Turin (Piemonte Calcio))

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: CF (MS)

(Juventus Turin (Piemonte Calcio)) Gesamtwertung: von 87 auf 95 Position: CF (MS) Neymar Jr (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 92 auf 97

Position: LW (LF)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 92 auf 97 Position: LW (LF) Lorenzo Insigne (SSC Neapel)

Gesamtwertung: von 88 auf 95

Position: LW (LF)

(SSC Neapel) Gesamtwertung: von 88 auf 95 Position: LW (LF) Vinicius Junior (Real Madrid)

Gesamtwertung: von 86 auf 95

Position: LW (LF)

(Real Madrid) Gesamtwertung: von 86 auf 95 Position: LW (LF) Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 94 auf 99

Position: RW (RF)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 94 auf 99 Position: RW (RF) Mohamed Salah (FC Liverpool)

Gesamtwertung: von 91 auf 98

Position: RW (RF)

(FC Liverpool) Gesamtwertung: von 91 auf 98 Position: RW (RF) Raheem Sterling (Manchester City)

Gesamtwertung: von 89 auf 96

Position: RW (RF)

(Manchester City) Gesamtwertung: von 89 auf 96 Position: RW (RF) Angel Di Maria (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 90 auf 95

Position: RW (RF)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 90 auf 95 Position: RW (RF) Federico Chiesa (Juventus Turin (Piemonte Calcio))

Gesamtwertung: von 83 auf 94

Position: RW (RF) TOTY Mittelfeldspieler Predictions N'Golo Kante (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 91 auf 97

Position: CDM (ZDM)

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 91 auf 97 Position: CDM (ZDM) Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 90 auf 97

Position: CDM (ZDM)

(FC Bayern München) Gesamtwertung: von 90 auf 97 Position: CDM (ZDM) Casemiro (Real Madrid)

Gesamtwertung: von 89 auf 96

Position: CDM (ZDM)

(Real Madrid) Gesamtwertung: von 89 auf 96 Position: CDM (ZDM) Kevin De Bruyne (Manchester City)

Gesamtwertung: von 92 auf 97

Position: CM (ZM)

(Manchester City) Gesamtwertung: von 92 auf 97 Position: CM (ZM) Toni Kroos (Real Madrid)

Gesamtwertung: von 89 auf 96

Position: CM (ZM)

(Real Madrid) Gesamtwertung: von 89 auf 96 Position: CM (ZM) Frenkie de Jong (FC Barcelona)

Gesamtwertung: von 88 auf 96

Position: CM (ZM)

(FC Barcelona) Gesamtwertung: von 88 auf 96 Position: CM (ZM) Leon Goretzka (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 88 auf 96

Position: CM (ZM)

(FC Bayern München) Gesamtwertung: von 88 auf 96 Position: CM (ZM) Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: CM (ZM)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 87 auf 95 Position: CM (ZM) Jorginho (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 85 auf 94

Position: CM (ZM)

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 85 auf 94 Position: CM (ZM) Heung Min Son (Tottenham Hotspur)

Gesamtwertung: von 90 auf 96

Position: LM

(Tottenham Hotspur) Gesamtwertung: von 90 auf 96 Position: LM Leroy Sane (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 84 auf 94

Position: LM

(FC Bayern München) Gesamtwertung: von 84 auf 94 Position: LM Marcus Rashford (Manchester United)

Gesamtwertung: von 85 auf 94

Position: LM

(Manchester United) Gesamtwertung: von 85 auf 94 Position: LM Jadon Sancho (Manchester United)

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: RM

(Manchester United) Gesamtwertung: von 87 auf 95 Position: RM Bruno Fernandes (Manchester United)

Gesamtwertung: von 90 auf 97

Position: CAM (ZOM)

(Manchester United) Gesamtwertung: von 90 auf 97 Position: CAM (ZOM) Thomas Müller (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 88 auf 96

Position: CAM (ZOM) TOTY Verteidiger Predictions Ruben Dias (Manchester City)

Gesamtwertung: von 89 auf 97

Position: CB (IV)

(Manchester City) Gesamtwertung: von 89 auf 97 Position: CB (IV) Matthijs de Ligt (Juventus Turin (Piemonte Calcio))

Gesamtwertung: von 85 auf 96

Position: CB (IV)

(Juventus Turin (Piemonte Calcio)) Gesamtwertung: von 85 auf 96 Position: CB (IV) Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 88 auf 96

Position: CB (IV)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 88 auf 96 Position: CB (IV) Giorgio Chiellini (Juventus Turin (Piemonte Calcio))

Gesamtwertung: von 86 auf 95

Position: CB (IV)

(Juventus Turin (Piemonte Calcio)) Gesamtwertung: von 86 auf 95 Position: CB (IV) Thiago Silva (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 86 auf 95

Position: CB (IV)

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 86 auf 95 Position: CB (IV) Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 86 auf 94

Position: CB (IV)

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 86 auf 94 Position: CB (IV) David Alaba (Real Madrid)

Gesamtwertung: von 86 auf 94

Position: CB (IV)

(Real Madrid) Gesamtwertung: von 86 auf 94 Position: CB (IV) Leonardo Bonucci (Juventus Turin (Piemonte Calcio))

Gesamtwertung: von 85 auf 94

Position: CB (IV)

(Juventus Turin (Piemonte Calcio)) Gesamtwertung: von 85 auf 94 Position: CB (IV) Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: RB (RV)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 87 auf 95 Position: RB (RV) Joao Cancelo (Manchester City)

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: RB (RV)

(Manchester City) Gesamtwertung: von 87 auf 95 Position: RB (RV) Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

Gesamtwertung: von 87 auf 94

Position: RB (RV)

(FC Liverpool) Gesamtwertung: von 87 auf 94 Position: RB (RV) Reece James (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 84 auf 94

Position: RWB (RAV)

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 84 auf 94 Position: RWB (RAV) Jesus Navas (FC Sevilla)

Gesamtwertung: von 84 auf 93

Position: RB (RV)

(FC Sevilla) Gesamtwertung: von 84 auf 93 Position: RB (RV) Andrew Robertson (FC Liverpool)

Gesamtwertung: von 87 auf 96

Position: LB (LV)

(FC Liverpool) Gesamtwertung: von 87 auf 96 Position: LB (LV) Theo Hernandez (AC Mailand)

Gesamtwertung: von 86 auf 95

Position: LB (LV)

(AC Mailand) Gesamtwertung: von 86 auf 95 Position: LB (LV) Leonardo Spinazzola (AS Rom (Roma FC))

Gesamtwertung: von 83 auf 94

Position: LWB (LAV)

(AS Rom (Roma FC)) Gesamtwertung: von 83 auf 94 Position: LWB (LAV) Alphonso Davies (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 86 auf 93

Position: LB (LV)

(FC Bayern München) Gesamtwertung: von 86 auf 93 Position: LB (LV) Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Gesamtwertung: von 84 auf 93

Position: LB (LV) TOTY Torhüter Predictions Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Gesamtwertung: von 90 auf 96

Position: GK (TW)

(Paris Saint-Germain) Gesamtwertung: von 90 auf 96 Position: GK (TW) Edouard Mendy (FC Chelsea)

Gesamtwertung: von 87 auf 95

Position: GK (TW)

(FC Chelsea) Gesamtwertung: von 87 auf 95 Position: GK (TW) Manuel Neuer (FC Bayern München)

Gesamtwertung: von 90 auf 96

Position: GK (TW)

(FC Bayern München) Gesamtwertung: von 90 auf 96 Position: GK (TW) Jan Oblak (Atletico Madrid)

Gesamtwertung: von 91 auf 96

Position: GK (TW)

(Atletico Madrid) Gesamtwertung: von 91 auf 96 Position: GK (TW) Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gesamtwertung: von 90 auf 95

Position: GK (TW)

(Real Madrid) Gesamtwertung: von 90 auf 95 Position: GK (TW) Ederson (Manchester City)

Gesamtwertung: von 89 auf 94

Position: GK (TW)

(Manchester City) Gesamtwertung: von 89 auf 94 Position: GK (TW) Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Gesamtwertung: von 90 auf 96

Position: GK (TW) Diese und weitere Spieler dürften dieses Mal beim FIFA 22 TOTY Vote zur Auswahl stehen. Wann erhalten TOTY eine Aufwertung? FIFA 22 TOTY Karten bekommen direkt zu ihrem Release eine permanente Aufwertung, um die Leistungen der einzelnen Spieler zu feiern. Beispielsweise hat Robert Lewandowski letztes Jahr ein +4 Upgrade erhalten und ist damit von seiner 94er Inform zur 98er TOTY gestiegen. Traditionell fallen die TOTY Verbesserungen alle recht stark aus, sodass die Spieler häufig mit ihren besten Werten in der gesamten Saison veröffentlicht werden. Daher sind sie auch so beliebt. Können TOTY weitere Upgrades erhalten? Nein! Team of the Year Karten in FIFA 22 sind keine dynamischen Items, und können nicht wie OTW-Karten oder Headliners weiter in ihrer Gesamtwertung steigen, nachdem sie veröffentlicht wurden.