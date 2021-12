FIFA 22 Winter Wildcards ist live! - Alle Spieler von Team 1 und ihre Upgrades

EA Sports hat das lang ersehnte FIFA 22 Weihnachts-Event endlich an den Start gebracht - und es ist nicht FIFA Freeze! Stattdessen gibt es mit den FIFA 22 Winter Wildcards eine ganz neue Weihnachts-Promo. Im Fokus stehen ausgewählte Spieler, die, ähnlich der FUTMas- und Freeze-Karten, mit starken Upgrades und interessanten Änderungen bei ihren Spielpositionen, Skills schwacher Fuß und mehr daherkommen. Das FIFA 22 Winter Wildcard Team 1 und die ersten SBCs sind bereits im Spiel und obendrein kommen auch noch "Winter Wildcard Swaps", die wie die Icon Swaps funktionieren. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Spieler eine Winter Wildcard-Karte bekommen haben, wie ihre Upgrades aussehen und wie das WW-Event und der Wildcard-Tasch genau funktionieren.

FIFA 22 Winter Wildcard Inhalt:

Nachfolgend findet ihr alle FUT Winter Wildcard Spieler in FIFA 22 mit ihren verbesserten Werten.

Auch die FIFA 22 Winter Wildcards blieben vor ihrem offiziellen Start nicht von zahlreichen Leaks verschont. Neben dem ersten Team wurden auch schon einige SBC-Karten mit ein paar Upgrades geleakt. Nachfolgend findet ihr die Winter Wildcard-Spieler, die abzüglich der bereits veröffentlichten Karten noch in den nächsten Tagen und Wochen hinzukommen sollen.

Diese Spieler gibt's per Winter Wildcard SBCs und Ziele

Das Winter Wildcard Team 1 sowie die ersten Winter Wildcard SBC Spieler sind in FIFA 22 verfügbar. Nachfolgend findet ihr alle Spieler der jeweiligen Releases:

FIFA 22 Winter Wildcards Swaps und Token erklärt: So funktioniert die neue Weihnachts-Promo

Nachdem das sehr beliebte FIFA FUTMas Weihnachtsevent letztes Jahr mit dem FIFA Freeze Event ersetzt wurde (was bei den Fans nicht so gut angekommen ist), versucht es EA Sports nun wieder mit etwas Neuem und bringt die FIFA 22 Winter Wildcards als Weihnachts-Promo 2021 ins Spiel, was eine Mischung der bisherigen Weihnachts-Events mit einer Prise "Icon Swap" darstellt. Wie das Event funktioniert, erfahrt ihr nachfolgend.

FIFA 22 Wildcard Tausch Programm und Wildcard Token erklärt

Das FIFA 22 Weihnachts-Event bringt nicht Spieler und die üblichen SBCs ins Spiel, sondern kommt auch mit einem Wildcard Tausch Programm daher, dass stark den Icon Swaps ähnelnd. Bedeutet: Während des Winter Wildcard-Events könnt ihr spezielle Aufgaben lösen, um sogenannte Wildcard-Token zu erhalten, die ihr dann gegen verschiedene Wildcard-Spieler und Packs eintauschen könnt. Insgesamt wird es 25 Wildcard-Token geben: 24 über SBCs und Aufgaben plus ein weiteres Token, das in einem Pack im FUT-Shop erhältlich ist.

Diese Spieler und Packs könnt ihr für Wildcard Token kaufen

Damit ihr auch wisst, was ihr für eure Tokens bekommt, findet ihr hier die komplette Liste mit Preisen. Ihr könnt eure Token ab Sonntag, den 26. Dezember (19:00 Uhr) und bis 14. Januar (19:00 Uhr) in den entsprechenden SBCs gegen Boni eintauschen. Beachtet aber: Jeder Bonus kann nur einmal eingelöst werden und alle Spieler und Karten sind untauschbar.

15 Token = 1x 10-Spieler-Pack (85+)

12 Token = 1x Patson Daka

8 Token = 1x Christian Günter

5 Token = 1x Ultimatives Pack

5 Token = Icon-Trikots (Heim & Auswärts)

3 Token = 1x 10-Spieler-Pack (81-89)

2 Token = 1x Seltene-Spieler-Pack

Wann kommt Winter Wildcard in FIFA 22?

Das FIFA 22 Winter Wildcard Event startet am Freitag, den 17. Dezember 2021 um 19:00 Uhr und endet voraussichtlich am Freitag, den 31. Dezember um 19:00 Uhr. Mit dem Event werden rund 40 Spieler erwartet, die in zwei Teams und zahlreichen täglichen Squad Building Challenges, Objectives und Winter Wildcard Swap-Aufgaben veröffentlicht werden.

FIFA 22 Winter Wildcard Team 1 erscheint am Freitag, den 17. Dezember 2021 um 19:00 Uhr

FIFA 22 Winter Wildcard Team 2 erscheint am Freitag, den 24. Dezember 2021 um 19:00 Uhr

Was sind WW-Karten und warum sind sie besonders

Winter Wildcard Karten sind spezielle Items, die es nur beim FIFA 22 Weihnachts-Event gibt. Sie bestechen durch starke, permanente Upgrades der Gesamtwertung und können auch, ähnlich der FIFA 22 Rulebreakers, eine Änderungen ihrer Position, "schwacher Fuß" oder "Skill" bekommen. Durch diese starken Änderungen können viele neue Kombinationen gespielt und die Teams ganz anders aufgebaut werden.

Winter Wildcard Karten werden von EA Sports ausgewählt und sind nicht dynamisch. Ihr könnt sie auf dem Transfermarkt handeln, sofern ihr sie nicht durch eine SBC erhalten habt. Außerdem könnt ihr mehrere WW-Karten desselben Spielers in eurem Club haben, jedoch immer nur ein Exemplar in einem Match einsetzen.

So bekommt man WW-Spieler in FIFA 22

Wie gewohnt, könnt ihr Winter Wildcard Spieler in allen FUT Karten-Packs finden, in denen Spieler stecken. Das gilt sowohl für kostenlose Packs, als auch Packs, die ihr mit FIFA 22 FUT Coins oder FIFA Punkten im Shop kauft. Der Transfermarkt ist ebenfalls eine (teure) Option und natürlich könnt ihr euch bei den Winter Wildcard Swap SBCs und Objectives ein paar Karten erspielen.

