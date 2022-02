Final Fantasy 14: Neue Tiefengewölbe in Aussicht - Aber erst mit den 6.0er Patches

Final Fantasy 14 wird mehr Tiefengewölbe erhalten - Rogue-like-Abenteuer innerhalb des Spiels, in denen ihr euch mit jedem Durchlauf der rätselhaften Dungeons immer bessere Ausrüstung erkämpfen könnt, um weiter in die Tiefen des Gewölbes vorzudringen.

Immer tiefer in die Gewölbe

Was die neuen Dungeons beinhalten werden, ist noch nicht bekannt. Der Produzent und Director von FF14, Naoki Yoshida, hat aber bestätigt, dass die kleinen Abenteuer irgendwann mit der 6.0-Serie der Updates kommen sollen. Den ersten dieser Patches können wir in ein oder zwei Monaten erwarten.

Yoshi-P said during the Korean FFXIV FanFes that they heard many people around the world wanted more deep dungeons, and he said they will bring back a new deep dungeon series starting in the 6.X patches. #FFXIV pic.twitter.com/WKyHuWFrqS — ??????Audrey? (@aitaikimochi) February 12, 2022

Auf einem kürzlichen FFXIV-Fan-Festival in Korea sagte Yoshida, dass "viele Leute auf der ganzen Welt mehr Tiefengewölbe wollten". Aus diesem Grund werde das Team diese auch zurückbringen.

Final Fantasy 14 erschien im Jahr 2010 und ist bisher das erfolgreichste Spiel der Reihe. Die Entwickler von Square Enix wurden für ihre Mühen mit inzwischen mehr als 24 Millionen Spielern belohnt.