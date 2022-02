Final Fantasy 14: PS4-Support weiter gesichert, solange es PS5-Engpässe gibt

Die PS4-Version von Final Fantasy 14 wird noch für eine Weile unterstützt, genauer gesagt bis mindestens Patch 7.0.

Zuletzt sprach Produzent Naoki Yoshida davon, dass ein Grafik-Update in Arbeit wäre, nun wurde er von der japanischen Seite 4gamer (via Aitai Kimochi) zu den Zukunftsplänen für das Spiel interviewt.

Eine Frage der Verfügbarkeit

"Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, wie weit wir mit der PS4-Kompatibilität gehen werden", sagt er. "Aus Sicht der Entwicklung ist es einfacher, mit weniger Hardware zu arbeiten, also wird Hardware, die nicht richtig funktioniert, einfach nicht unterstützt. Andererseits wollen wir sicherstellen, dass die Spieler das Spiel auch solo genießen können."

Final Fantasy 14 ist zwar auf der PlayStation 5 verfügbar, angesichts der Engpässe der Konsole wäre die Aufrechterhaltung der PS4-Kompatibilität für Yoshida aber "ideal".

"Wir werden versuchen, das Spiel durch die verschiedenen 6.X-Patches zu optimieren, um ein noch flüssigeres Spielerlebnis zu bieten", betont er.

Yoshi-P also talks about how long he foresees having FFXIV be compatible with the PS4. He says due to the shortage of PS5 consoles around the world, they will do their best to stick to their word and make sure #FFXIV is compatible with the PS4 to ensure a smooth user experience.

Was die Zukunft bringt

Patch 6.1 ist für April geplant. Zu Patch 7.0, der in rund zwei Jahren erscheinen soll, ist dann auch mit der nächsten Erweiterung zu rechnen.

Was das Grafik-Update anbelangt, orientiert sich das Team dabei nicht an den höchsten PC-Spezifikationen.

"Nein, es ist nicht unser Ziel, die bestmögliche PC-Grafikqualität zu berücksichtigen, und wir denken auch nicht an PC-Spezifikationen, die sich in der Zukunft ändern werden", sagt er. "Wir wollen nur sicherstellen, dass das Grafik-Update reibungslos funktioniert, unabhängig davon, ob man einen High-Spec-PC verwendet oder nicht."

Gamer Japan + 4Gamer websites have new interviews with Yoshi-P about the future of FFXIV with Patch 6.1 and going into 7.0 and beyond.



Yoshi-P says the key word is "adventure," and he already has the concept of the 7.0 trailer in mind.

Das Hauptthema des Story-Contents, der für Patch 7.0 geplant ist, lautet Yoshida zufolge "Abenteuer".

Ab heute könnt ihr Final Fantasy 14 übrigens wieder im Rahmen einer kostenlosen Trial-Version ausprobieren.