Hunderte Switch-Spiele im eShop stark reduziert: Final Fantasy 7, Just Dance 22 und mehr

Ab morgen Startet Nintendo in einen brandneuen Sale voller Festtagsangebote im eShop. Ab dem 16.12. um 15 Uhr gibt es nämlich einige beliebte Games aus verschiedenen Genres von Platformer über Sandbox bis hin zum RPG. Auf über 1000 Single- und Multiplayertitel gibt es dann wohl bis zu 75 Prozent Rabatt bis zum 30. Dezember um 23:59 Uhr.

Für Leute, die gerne alleine vor sich hin spielen gibt es zum Beispiel The Outer Worlds um 60 %, Mario + Rabbids Kingdom Battle um 63% oder auch Final Fantasy 7 - in diesem Fall das Original und nicht das Remake - um 50% reduziert. Aber auch die unterschiedlichsten Singleplayer-Spiele wie Resident Evil 4, BioShock Remastered, No More Heroes oder auch Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin findet ihr ab morgen vergünstigt im Shop.

2017 trafen Mario und die Rabbits schon in einem niedlichen Strategie-Crossover aufeinander

Wenn ihr lieber gemeinsam zockt, gibt es zum Beispiel ganze 75% auf Overcooked! 2, 33% auf Just Dance 22 oder 20% auf Among Us - wobei die berühmte Imposter-Jagd ja von vornherein schon kaum etwas kostet. Ansonsten bekommt ihr auch noch das herausfordernde 2D-Shoot-'em-up Cuphead um 30 % billiger - ob ihr euch da lieber alleine oder zusammen durch die absurde Zeichentrickwelt schlagt, könnt ihr ja dann noch entscheiden.

Auch jetzt sind schon einige Titel reduziert, darunter zum Beispiel die noch relativ neue Konsolen-Version des deutschen Point-and-Click-Abenteuers Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten für 3,99 Euro oder das herausfordernde Action-RPG Ender Lillies: Quietus of the Knights für 18,74 Euro. Also egal, ob ihr Spielefutter für die kalten Tage oder Weihnachtsgeschenke sucht, könnt ihr da ja mal etwas stöbern.