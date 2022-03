Final Fantasy IX, Legend of Mana und World of FF Maxima gibt's jetzt als Box-Versionen für Switch, aber...

Square Enix veröffentlicht Box-Versionen von drei seiner Switch-Spiele: Final Fantasy IX, Legend of Mana und World of Final Fantasy Maxima.

Leider gibt es einen Haken an der ganzen Sache. Und der betrifft besonderes diejenigen, die sich eine Cartridge wünschen.

Nicht viel mehr als Luft

In den jeweiligen Boxen stecken nämlich keine Cartridges, vielmehr handelt es sich um "Code in a Box"-Versionen. Ihr kauft also die Retail-Version und findet darin einen Download-Code für den eShop.

Der Sinn einer solchen Vorgehensweise hat sich mir nie so ganz erschlossen, aber nun gut. Wer sich allein eine Verpackung davon ins Regal stellen möchte, dürfte damit glücklich werden.

Final Fantasy IX erschien ursprünglich im Jahr 2000, in der Switch-Version erwarten euch etwa verbesserte HD-Filmsequenzen und HD-Charaktermodelle, ebenso gibt's eine automatische Speicherfunktion.

Legend of Mana hat unter anderem eine überarbeitete Grafik und neue Arrangements für ausgewählte Songs zu bieten. Zum ersten Mal im Westen ist das Minispiel "Ring-Ring-Land" verfügbar.

World of Final Fantasy Maxima ist schließlich eine verbesserte Version des 2016 veröffentlichten World of Final Fantasy mit neuen Features, darunter zusätzliche Monster, Charaktere, Nebenmissionen, Bosskämpfe und vieles mehr.