Final Fantasy Origin: Die dritte Demo von Stranger of Paradise ist ab sofort spielbar

Passend zum Start von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin am 18. März 2022 veröffentlicht Square Enix nun die dritte und letzte Demo des Spiels. In der neusten Testversion könnt ihr nicht nur zwei neue Jobs ausprobieren, die zuvor in den Anspiel-Sessions nicht zugänglich waren, sondern auch den Koop mit bis zu drei Freunden testen.

Hierbei wird auch Cross-Play verfügbar sein, das aber auf die Konsolenfamilie beschränkt ist. Stanger of Paradise leitet die Vorgeschichte zum ersten Final Fantasy auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und über den Epic Games Store auf PC ein.