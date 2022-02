Fire Emblem Warriors: Three Hopes vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Fire Emblem Warriors erhält noch dieses Jahr eine Fortsetzung, wenn Fire Emblem Warriors: Three Hopes am 24. Juni 2022 für Nintendo Switch erscheint.

Die Geschichte des neuen Teils spielt dabei in der gleichen Welt wie Fire Emblem: Three Houses. Das Land Fódlan wird von drei Mächten regiert und ihr bekommt nicht nur die Welt, sondern natürlich auch Charaktere aus Three Houses in einer neuen Geschichte zu sehen.

Wenn ihr das Spiel vorbestellen möchtet, haben wir nachfolgend alle Infos dazu für euch.

Wo kann ich die Fire Emblem Warriors: Three Hopes Limited Edition vorbestellen? Neben der Standard Edition gibt es auch eine Limited Edition von Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Neben dem Spiel enthält diese ein Artbook, einen Wandbehang mit der Karte von Fódlan, ein Acrylfigurenset mit fünf Charakteren sowie ein Postkartenset. Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt. Bisher keine Möglichkeiten zur Vorbestellung verfügbar. Das steckt in der Limited Edition von Fire Emblem Warriors: Three Hopes.