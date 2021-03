Alles klar, ich habe mir überlegt, dass es wenig Sinn macht, wöchentlich über die neue Falcon and the Winter Soldier Folge zu sprechen, wenn ich inhaltlich nicht ein wenig mehr ins Detail gehen kann. Außerdem sollen diese Artikel ja auch ein bisschen als Diskussionsgrundlage für diejenigen fungieren, die sich die neue Episode angeschaut haben (Spoiler Tags in den Kommentaren nicht vergessen, bitte!) Deshalb sind diese Texte fortan zweigeteilt: Eine kurze spoilerfreie qualitative Einordnung und danach - separat - die volle Kritik mit Spoilern. Klingt gut für euch? Ok, go! (Für mich nicht, weil ich das Gegenlesen muss, aber die Serie noch nicht kenne. Danke, Alex! Grüße, Martin...)

Inhalt

Spoilerfreies Urteil, Folge 2, Der Sternenbanner-Mann Gute Neuigkeiten für alle, denen Folge eins nach spektakulärem Auftakt ein wenig zu behäbig war: Die Exposition ist vom Tisch und wir gehen mit Der Sternenbanner-Mann mehr oder weniger direkt in medias res. Der erste Akt wird hiermit abgeschlossen, wir wissen, in welche Richtung es geht und haben ein recht exaktes Bild von der Handlung und dem zentralen Konflikt - und den feineren Nebensträngen der Serie. Außerdem werden Nebenfiguren eingeführt, die neugierig machen, in einem Fall massiv vorgefasste Erwartungen untergraben und Platz für Graustufen und sogar ein paar Farbtupfer lassen. Und ja, auch eine massiv nach Kino aussehende, aufregende Action-Sequenz gibt es, die die hinzugekommene und bisher nur in Trailern angedeutete Buddy-Dynamik schön flankieren. Stan und Mackie sind ein sehr natürliches Bildschirmduo. Alles in allem eine unterhaltsame Folge, die die These vom Sechs-Stunden-Kinofilm weiter untermauert, so nahtlos wie sie sich an die Eröffnung anfügt. Aktuell ist meine vornehmliche Sorge, dass der übergeordnete Handlungsbogen hinter den ganzen Andeutungen auf das restliche MCU und der Charakterarbeit zurücksteht und mein Interesse verliert. Wir werden sehen. Und jetzt wieder sieben Tage warten. Mist. Warnung: Ab hier gehen die Spoiler los!