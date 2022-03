Forspoken auf Oktober 2022 verschoben - Square Enix nimmt sich mehr Zeit

Square Enix hat die Veröffentlichung seines Action-Adventures Forspoken um mehrere Monate verschoben.

Neuer Release-Termin für das Spiel ist nun der 11. Oktober 2022, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte.

Warum es länger dauert

"Wir haben uns entschlossen, das Veröffentlichungsdatum von Forspoken auf den 11. Oktober 2022 zu verschieben", heißt es. Zuletzt war der 24. Mai 2022 noch als Termin vorgesehen.

"Unsere Vision für diese aufregende neue IP besteht darin, eine Spielwelt und eine Heldin zu erschaffen, die Spieler auf der ganzen Welt über Jahre hinweg erleben wollen, daher ist es für uns extrem wichtig, es richtig zu machen."

"Zu diesem Zweck werden wir uns in den nächsten Monaten voll und ganz auf den Feinschliff des Spiels konzentrieren und können es kaum erwarten, dass ihr Freys Reise im Herbst erleben könnt."

"Wir danken euch für euer Verständnis und eure anhaltende Unterstützung. Wir freuen uns darauf, euch bald mehr über Forspoken mitzuteilen."

Hinter dem Projekt, das bei Luminous Productions entsteht, stehen viele Entwickler und Entwicklerinnen von Final Fantasy, außerdem unterstützen Amy Hennig (Uncharted) und Gary Whitta (The Book of Eli) das Projekt.

Im Spiel geht es um Protagonistin Frey Holland und das mysteriöse Land Athia, das von einer Verderbnis namens Bruch bedroht wird. Aus unbekannten Gründen hat Frey dieses Phänomen überlebt und gilt nun als Hoffnungsschimmer für Athia.

Die Veröffentlichung von Forspoken ist auf PlayStation 5 und PC geplant.