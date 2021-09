Die Farbfläschchen und Regenbogentinte in Fortnite Season 8 sind neue Sammelgegenstände, mit denen ihr die verschiedenen Farben und Stile des anpassbaren Skins "Cartoonfisch" freischalten könnt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die verschiedenen Farbfläschchen auf der Season 8 Map finden könnt und wie ihr Regenbogentinte sammelt, um Cartoonfisch anzumalen.

Fortnite: Alle Farbfläschchen, Regenbogentinte und Farben für Cartoonfisch finden Inhalt:

So könnt ihr den Cartoonfisch Skin freischalten und anmalen

Fortnite Season 8 kommt, wie schon vorangegangene Staffeln, wieder mit einem anpassbaren Skin daher (wie Kymera, Maya etc), der diesmal auf den Namen "Cartoonfisch" hört. Auf den ersten Blick erinnert das Outfit etwas an eine Adaption der frühen Micky Maus Zeichentrickfilme aus den 30ern für den Fischstäbchen Skin, die noch in schwarzweiß abgebildet wurden, denn auch dem Cartoonfisch fehlt zu Beginn noch jegliche Farbe. Das könnt ihr allerdings ändern, indem ihr verschiedene Farbfläschchen sammelt und dem putzigen Kerlchen euren individuellen Anstrich verpasst. Alternativ könnt ihr auch vorbereitete Stile mit Regenbogentinte freischalten (mehr dazu weiter unten auf er Seite).

Wie schaltet man Cartoonfisch in Fortnite frei?

Cartoonfisch ist ein exklusiver Skin des Season 8 Battle Pass, ihr müsst also den neuen Pass besitzen. Darüber hinaus müsst ihr mindestens Stufe 2 erreicht haben, um die zum Freischalten benötigten 9 Battle Sterne zu erhalten. Ist das der Fall, könnt ihr im Battle Pass-Reiter in Fortnite Cartoonfisch auf der ersten Belohnungen-Seite freischalten.

Den Cartoonfisch Skin könnt ihr im Fortnite Season 8 Battle Pass für 9 Battle Sterne freischalten.

Wie kann man Cartoonfisch anmalen?

Zunächst einmal müsst ihr Farbfläschchen sammeln, um die verschiedenen Farben freizuschalten. Zudem braucht ihr Regenbogentinte, wenn ihr die Charakterstile für Cartoonfisch nutzen wollt (mehr dazu weiter unten auf dieser Seite). Habt ihr die Ressourcen, wechselt ihr einfach zum Battle Pass-Reiter in der Fortnite Lobby und wählt die "Male Cartoonfisch an"-Kachel. Hier könnt ihr euch entscheiden: Entweder nutzt ihr die freigeschalteten Farben und verpasst Cartoonfisch euren ganz eigenen Look. Oder ihr entscheidet euch für einen der vielen vorbereiteten Stile (sozusagen Presets), die an wichtige Charaktere der Fortnite-Geschichte angelegt sind. So könnt ihr beispielsweise die rot-schwarze Farbpalette der Roten Ritterin aus der ersten Saison oder den gelb-orangen Look von Schali aus der achten Staffel übernehmen.

Wie viele Farbfläschchen gibt es in Fortnite?

Bislang könnt ihr 21 verschiedene Farbfläschchen in Season 8 sammeln. Es gibt noch keine Informationen dazu, ob im Verlauf von Season 8 weiter Fläschchen hinzukommen.

In Fortnite Season 8 gibt es 21 Farbfläschchen für Cartoonfisch.

Wo findet man die Farbfläschchen in Fortnite?

Die Fläschchen sind an verschiedenen Orten auf der gesamten Karte versteckt. Ihr könnt sie in allen normalen Spielmodi einfach einsammeln, wenn ihr sie findet.