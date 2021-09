Auch in Fortnite Chapter 2 Season 8 sind Battle Sterne wieder mit dabei. Falls ihr bereits das erste Kapitel von Fortnite miterlebt habt, dürften euch die Battle Sterne nicht unbekannt sein. Damals wurden sie als Teil des Levelsystems für den Battle Pass genutzt (10 Sterne waren nötig, um eine Battle Pass Stufe aufzusteigen), ehe sie mit dem Start von Kapitel 2 entfernt wurden. Mit der letzten Staffel hat Epic Games die Battle Sterne aber mit neuer Funktion wieder zurückgeholt. Keine Panik, falls ihr die Sterne noch nicht kennt, das neue System ist denkbar einfach und bringt einen großen Vorteil mit. Die Details dazu erfahrt ihr nachfolgend.

Fortnite Season 8: Battle Sterne ausgeben und sammeln Inhalt:

Wie bekommt man Battle Sterne in Fortnite und wie funktionieren sie in Season 18?

Die Battle-Sterne sind eine Ingame-Währung in Fortnite Kapitel 2 Season 8 und fester Bestandteil des Level- und Belohnungssystems des Battle Passes. Ihr verdient Battle Sterne, indem ihr Erfahrungspunkte sammelt und Stufen (Saisonlevel) aufsteigt.

Für jeden Stufenaufstieg in Season 8 bekommt ihr fünf Battle Sterne.

Die Ausgangsbasis sind also auch in Season 18 die Erfahrungspunkte, die ihr durch verschiedene Aktionen beim Spielen sammeln könnt: Orte auf der Karte aufdecken, Angeln, Gegner erledigen, Waffen aufrüsten, Aufgaben absolvieren - so ziemlich alles gibt EP. Soweit bleibt also alles beim Alten.

Die Battle Sterne kommen erst ins Spiel, wenn ihr genügend Erfahrungspunkte gesammelt habt, um eine Stufe aufzusteigen. Hier schaltet nun nämlich nicht mehr wie früher automatisch eine Belohnung im Battle Pass frei, die von Epic Games fest an die jeweilige Stufe gebunden ist, sondern bekommt für jeden Stufenaufstieg fünf Battle Sterne gutgeschrieben! Selbige dienen als Währung, mit der ihr gezielt einzelne Belohnungen im Battle Pass kaufen und freischalten könnt. Je nach Belohnung variiert der Preis zwischen zwei und neuen Sternen (mehr dazu weiter unten bei den Preisen)