Fortnite: Albträume geht in die längste Halloween-Runde aller Zeiten! Neben Klassikern wie Frankensteins Monster und der Mumie gibt es unter anderem das gewohnte Kurzfilm-Festival. Auch die achte Saison wird in das Event eingebunden.

