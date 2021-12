Fortnite: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele in Chapter 3 Season 1

Die neue Fortnite Chapter 3 Season 1 hat begonnen und Epic Games hat die Chance genutzt und den Aufgaben in Fortnite einen neuen Anstrich verpasst. Das Aufträge-Fenster ist nun so übersichtlich, wie noch nie und die Challenges nennt man jetzt Saisonaufträge und Saison-Bonusziele, tägliche Aufträge und tägliche Bonusziele und Charakter-Aufträge. Die Herausforderungen selbst bleiben aber vertraut. Noch immer müsst ihr Dinge suchen, Waffen benutzen, Gegner erledigen und so weiter, um jede Menge Erfahrungspunkte und Battle Sterne für kosmetische Belohnung zu sammeln. Damit ihr in den nächsten Wochen nicht den Überblick in der Flut an Aufgaben verliert, fassen wir auf dieser Seite alle kommenden Aufträge zusammen. Zusätzlich verlinken wir euch Lösungen, Hinweise, Tipps und Tricks, die ihr für die Challenges benötigt. Wir aktualisieren regelmäßig die Seite, wenn neue Aufgaben rauskommen.

Fortnite Chapter 3 Season 1: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele Inhalt:

Saisonaufträge und Saison-Bonusziele in Woche 1 Statt den wöchentlichen Stempelkarten aus der letzten Staffel gibt es in Fortnite Chapter 3 Season 1 nun Woche für Woche Saisonsaufträge und Saison-Bonusziele (mehr dazu weiter unten), die euch für die gesamte Dauer der Saison zur Verfügung stehen. Entdecke das Gerät (1x)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Füge Gegnern Schaden zu, während du rutscht (50 Punkte)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Springe mit einem Fahrzeug durch brennende Ringe (2x)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Lande bei The Daily Bugle und sei unter den letzten 25 (1x)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Öffne zusammen mit einem anderen Spieler einen Tresorraum (1x)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Entdecke benannte Orte (10x)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Durchsuche Truhen oder Munitionskisten bei Orientierungspunkten (1x)

Belohnung: 25.000 Saison-EP Für die Saison-Bonusziele müsst ihr nur Saisonaufträge erledigen: Schließe 3 Saisonaufträge ab

Belohnung: 55.000 Saison-EP Schließe 6 Saisonaufträge ab

Belohnung: 55.000 Saison-EP Schließe 10 Saisonaufträge ab

Shanta Aufträge Sobald ihr den Battle Pass freischaltet, bekommt ihr den Skin von Shanta. Ihre Besonderheit ist die Ahnenrüstung, für die ihr verschiedenen Teile freischalten könnt, indem ihr die zugehörigen Shanta-Aufträge erledigt. Folgende Aufgaben gilt es zu erledigen: Sammle Edelsteinfragmente bei Tresoren der Sieben ein (6x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Sammle Edelsteinfragmente bei Tankstellen ein (6x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Sammle Edelsteinfragmente bei benannten Orten ein (10x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Sammle Edelsteinfragmente mit einem Fahrzeug auf Kreuzungen ein (9x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Sammle Edelsteinfragmente bei Orientierungspunkten ein (10x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Grabe Edelsteinfragmente aus Erdhügeln aus (8x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP TBA

Belohnung: 20.000 Saison-EP TBA

Belohnung: 20.000 Saison-EP TBA

Belohnung: 20.000 Saison-EP TBA

Belohnung: 20.000 Saison-EP Für jeweils zwei abgeschlossene Aufgaben bekommt ihr eins für fünf Rüstungsteilen: Schließe 2 Shanta-Aufträge ab

Belohnung: Rüstung für Schultern der Ahnenrüstung von Shanta Schließe 4 Shanta-Aufträge ab

Belohnung: Rüstung für Handschuhe der Ahnenrüstung von Shanta Schließe 6 Shanta-Aufträge ab

Belohnung: Rüstung für Oberkörper der Ahnenrüstung von Shanta Schließe 8 Shanta-Aufträge ab

Belohnung: Rüstung für Beine der Ahnenrüstung von Shanta Schließe 10 Shanta-Aufträge ab

Belohnung: Maske für die Ahnenrüstung von Shanta

Tägliche Aufträge und Bonusziele Damit euch in Fortnite nicht langweilig wird, gibt es jeden Tag neue Aufgaben. Hierbei handelt es sich um ganz einfache Challenges, die nur wenige Erfahrungspunkte abwerfen. Dafür sind sie die Bedingung für die täglichen Bonusziele, die wiederum deutlich mehr EP geben. Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, welche Aufgaben euch erwarten können, gibt es hier ein paar Beispiele: Öffne Truhen bei Camp Cuddle oder bei V. Außenposten der Sieben (7 Stück)

Belohnung: 250 Saison-EP Setze gegnerische Gebäude in Brand (20 Stück)

Belohnung: 250 Saison-EP Öffne Truhen bei Sanctuary oder bei VII. Außenposten der Sieben (7 Stück)

Belohnung: 250 Saison-EP Tägliche Bonusziele: Schließe 1 täglichen Auftrage ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP Schließe 2 tägliche Aufträge ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP Schließe 3 tägliche Aufträge ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP