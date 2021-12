Fortnite Chapter 3 Battle Pass: Alle Skins und Inhalte von Season 1 im Überblick

Die neue Fortnite Season ist da und dazu gehört natürlich auch ein neuer Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass, auf den wohl schon viele gewartet haben, denn unter anderem gibt es hier die exklusiven Battle Pass Skins von Spider-Man, das Fundament (aka Dwayne Johnson), Harlowe, Kaugummiker, Lt. John Lama, Ronin und Shanta. Hinzu kommt viele weitere kosmetische Items wie Spitzhacken, Fallschirme, Emotes, Sprays, V-Bucks und so weiter. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche exklusiven Skins und ihre Stile im Battle Pass stecken und wie sie aussehen. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr den Battle Pass kaufen und verschenken könnt und welche Battle Pass Belohnungen noch auf euch warten.

Fortnite Chapter 3 Season 1 Battle Pass Inhalt:

Auch beim Chapter 3 Season 1 Battle Pass wieder sieben exklusive Skins, die ihr euch im Verlauf von 100 Stufen freischalten könnt. Hinzu kommt noch ein weiterer (früher geheimer) Skin - das Fundament - das allerdings erst ab Donnerstag, dem 3. Februar 2022 freigeschaltet werden kann. Wie man es kennt, sind die Skins sowie ihr jeweiliges Zubehör (Spitzhacken, Fallschirme, Emotes, Stile, Sprays und so weiter) im entsprechenden Battle Pass-Reiter im Spiel auf zehn Seiten verteilt, die ihr mit Fortnite Battle Sterne und dem notwendigen Level freischalten könnt.

Auch mit Chapter 3 Season 1 bleibt bei den verschiedenen Preismodellen des Battle Passes alles beim Alten. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen, schließlich fährt Epic Games damit recht gut und lockt jede Menge Spieler an. Damit ihr wisst, welche Modelle euch für den neuen Pass von Kapitel 3 Season 1 zur Auswahl stehen, wie viel sie Kosten und welche Inhalte drinstecken, dröseln wir euch nachfolgend einmal alle Angebote auf.

Fortnite Chapter 3 Battle Pass freigeschaltet - Alle Belohnungen in der Übersicht

Wenn ihr einen genaueren Blick auf die einzelnen Belohnungen auf jeder Stufe werfen wollt, schaut ihr euch am besten das nachfolgende Video von YouTuber "WannaBe" an. Der hat sich mal eben für 13.100 V-Bucks alle 100 Level gegönnt und zeigt euch im Detail, was man dafür bekommt.

