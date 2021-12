Fortnite Chapter 3 Season 1 Map: So sieht die neue Karte in Season 19 aus

Die neue Fortnite Season kann man voraussichtlich erst am Sonntag, den 5. Dezember 2021 ab 16:00 Uhr spielen, doch Epic Games gewährt (unerwarteterweise) schon jetzt einen Blick auf die neue Fortnite Chapter 3 Map. Auf der offiziellen "Flip the Island Fortnite"-Seite - auf Deutsch heißt sie "Fortnite: Entdecke die Insel neu" - wurde die Karte Stück für Stück enthüllt. Wir zeigen sie euch nachfolgend komplett. Außerdem haben wir bereits ein paar der neuen benannten Orte, Schauplätze und Orientierungspunkte (POI) herausfinden können.

Das Season 8 Live Event "Das Ende" war ziemlich ereignisreich und hat einige Geheimnisse offenbart, wie beispielsweise, dass "The Rock" Dwayne Johnson das Fundament ist oder der Bunker im Guava Fort (wie vermutet) in die unterirdische Geheimbasis der IO führt. Am überraschendsten war aber wohl, dass es auf der Rückseite der Fortnite Insel noch eine weitere Insel gibt, nachdem sie mitsamt der Würfelkönigin und ihrem Gefolge, der "letzten Realität", beim Season 8 Live Event "Das Ende" wortwörtlich auf den Kopf gestellt wurde. Epic Games spricht hier von "Flip the Island" respektive der "Flipped" Map.

Seit dem Event fragen sich wohl viele, was mit Fortnite los ist, und wann man Fortnite wieder spielen kann, da man derzeit nur seinen Charakter an einen Baumstamm geklammert auf dem Ozean treiben sieht, wenn man sich einloggt. Während wir gespannt darauf warten, dass die Fortnite Server am Dienstag wieder online gehen, gibt es aber genügend anderes zu tun. Beispielsweise könnt ihr einen Blick auf die neue Karte werfen, denn auf der offiziellen "Flip the Island Fortnite"-Seite - auf Deutsch heißt es "Fortnite: Entdecke die Insel neu", hat Epic Games die neue Chapter 3 Map Stück für Stück entpixelt. Mittlerweile ist die neue Kapitel 3 Karte komplett enthüllt und sieht so aus:

Bereits vorab hat Data Miner und Fortnite Leaker ShiinaBR den neuen Codenamen der Insel in den Spieldateien entdeckt: Artemis. Das ist nach Athena in Kapitel 1 und Apollo in Kapitel 2 ein weiterer Kartenname der griechischen Mythologie, der mit "A" beginnt. Leider verrät der Name keine weiteren Details über die Map. Artemis ist die Göttin der Jagd, des Waldes, der Geburt und des Mondes, was eher zur Urzeit-Welt der sechsten Staffel in Kapitel 2 gepasst hätte.

