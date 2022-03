Fortnite Season 2: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele in Chapter 3

Die Fortnite Season 2 hat in Kapitel 3 begonnen und wieder jede Menge neue Saisonaufträge, Saison-Bonusziele, tägliche Aufgaben und Bonusziele sowie ganz neue Auftragsreihen wie die Bootcamp-Checkliste und die Baufortsetzung-Aufträge ins Spiel gebracht, bei denen ihr Gegner erledigen, Gegenstände benutzen, Quest-Items finden etc. sollt. Als Belohnung gibt es jede Menge Erfahrungspunkte und Battle Sterne, die ihr für die kosmetischen Belohnungen des Battle Passes ausgeben könnt. Damit ihr in den kommenden Wochen und Monaten nicht den Überblick in der Flut an Aufträgen verliert, fassen wir auf dieser Seite alle Aufträge zusammen, die Epic Games im Verlauf von Saison 20 herausbringt, und aktualisieren regelmäßig die Seite. Zusätzlich verlinken wir euch Lösungen, Hinweise, Tipps und Tricks, die euch beim Lösen der schwierigeren Challenges helfen sollen.

Fortnite Chapter 3 Season 2: Alle Aufgaben, Aufträge und Bonusziele Inhalt:

Saisonaufträge und Saison-Bonusziele in Woche 1 In Fortnite Chapter 3 Season 2 könnt ihr jede Woche neue Saisonaufträge und Saison-Bonusziele lösen (mehr dazu weiter unten), die euch für die gesamte Dauer der Saison zur Verfügung stehen. Ziehe dich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Sprinten an einem Vorsprung hoch (3x)

Belohnung: 20.000 Saison-EP

Belohnung: 20.000 Saison-EP Schieße dich selbst mit einer Belagerungskanone 150 Meter weit (150 m)

Belohnung: 20.000 Saison-EP

Belohnung: 20.000 Saison-EP Sammle im Verlauf eines Matches eine Trommelschrotflinte und eine Kampfmaschinenpistole auf (2)

Belohnung: 20.000 Saison-EP

Belohnung: 20.000 Saison-EP Repariere ein Fahrzeug mit einem Reparaturbrenner (200 Punkte)

Belohnung: 20.000 Saison-EP

Belohnung: 20.000 Saison-EP Gib Barren aus (500 Stück)

Belohnung: 20.000 Saison-EP

Belohnung: 20.000 Saison-EP Durchsuche Truhen auf IO-Luftschiffen (3 Stück)

Belohnung: 20.000 Saison-EP Für die Saison-Bonusziele müsst ihr nur Saisonaufträge erledigen: Schließe 2 Saisonaufträge ab

Belohnung: 40.000 Saison-EP

Belohnung: 40.000 Saison-EP Schließe 4 Saisonaufträge ab

Belohnung: 40.000 Saison-EP

Belohnung: 40.000 Saison-EP Schließe 7 Saisonaufträge ab

Belohnung: 40.000 Saison-EP

Widerstand Aufträge In Fortnite Kapitel 3 Season 2 geht es um den Angriff der IO und den Widerstand der Sieben und der Spieler. Die Handlung wird - ähnlich der Wissenschaftler-Aufgaben der letzten Staffel - mit wöchentlichen Aufträgen erzählt, die aus mehreren Phasen bestehen. Folgende Aufgaben gilt es zu erledigen: Woche 1 Phase 1 - Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe eines Außenpostens der Sieben (1x)

Phase 2 - Besuche Außenposten der Sieben (3 Stück)

Belohnung: 23.000 Saison-EP

Baufortsetzung Aufträge Wie ihr recht schnell feststellen werdet, könnt ihr zu Beginn von Fortnite Season 2 keine Gebäude bauen. Die IO hat hier ihre Finger im Spiel, doch ihr bekommt Hilfe von "Die Imaginierte", die mit euch das Bauen wieder aktivieren will. Dafür müsst ihr die "Baufortsetzung Aufträge" abschließen, die ihr allerdings erst angehen könnt, wenn ihr die Bootcamp-Checkliste abgearbeitet habt. Folgende Aufgaben gilt es zu erledigen: Phase 1 - Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Condo Canyon, Coney Crossroads oder Command Cavern (1x)

Phase 2 - Birg IO-Umschläge mit streng geheimen Plänen (3 Stück)

Belohnung: 40.000 Saison-EP

Phase 2 - Birg IO-Umschläge mit streng geheimen Plänen (3 Stück) Belohnung: 40.000 Saison-EP Phase 1 - Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Sanctuary, dem II. Außenposten der Sieben oder Synapse Station (1x)

Phase 2 - Zerstöre Computer und Gerätschaften der Sieben, um Datenchips zu erhalten (3 Stück)

Belohnung: 40.000 Saison-EP

Phase 2 - Zerstöre Computer und Gerätschaften der Sieben, um Datenchips zu erhalten (3 Stück) Belohnung: 40.000 Saison-EP Phase 1 - Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Camp Cuddle, Chonker's Speedway oder The Daily Bugle (1x)

Phase 2 - Finde und zerstöre einen getarnten IO-Störsender (1x)

Belohnung: 40.000 Saison-EP

Bootcamp Aufträge Fortnite Kapitel 3 Season 2 startet mit zahlreichen neuen Spielmechaniken wie dem Sprinten, dem Klettern und dem neuen Schutzschild, aber auch bereits bekannten Elementen wie dem Rutschen. Damit ihr mit diesen wichtigen Mechaniken vertraut werdet, gibt es die Bootcamp-Checkliste, die euch automatisch eingeblendet wird, wenn ihr ins erste Match springt. Folgende Aufgaben gilt es zu erledigen: Phase 1 - Schließe das Sprint-Bootcamp ab (5 Sekunden sprinten)

Belohnung: 45.000 Saison-EP

Belohnung: 45.000 Saison-EP Phase 1 - Schließe das Klettern-Bootcamp ab (3x an einem Vorsprung hochziehen)

Belohnung: 45.000 Saison-EP

Belohnung: 45.000 Saison-EP Phase 1 - Schließe das Rutschen-Bootcamp ab (20 Meter weit rutschen)

Belohnung: 45.000 Saison-EP

Tägliche Aufträge und Bonusziele Damit ihr in Fortnite immer etwas zu tun habt, gibt es die täglichen Aufgaben. Hierbei handelt es sich um ganz einfache Challenges, die nur wenige Erfahrungspunkte abwerfen. Allerdings sind sie zugleich die Bedingungen für die täglichen Bonusziele, die wiederum deutlich mehr EP geben. Damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, welche Aufgaben euch erwarten können, gibt es hier ein paar Beispiele: Stelle Kondition wieder her (200 Punkte)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Stelle Kondition bei einem Lagerfeuer her (100 Punkte)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Lege Distanz beim Sprinten zurück (300 Meter)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Lege Distanz beim Schwimmen zurück (300 Meter)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Besuche im Verlauf eines Matches 4 benannte Orte (4)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Besuche Tankstellen (3 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Zerstöre Gebäude mit Geschütztürmen (25 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Zerstöre Gebäude bei Loot Lake (20 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Zerstöre Gebäude bei IO-Außenposten (20 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Sammle Glühwürmchen auf (1x)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Füge Gegnern Schaden zu, während du in einem Boot bist (100 Punkte)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Füge Gegnern Schaden mit Schrotflinten oder Maschinenpistolen zu (300 Punkte)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Füge Gegnern Explosionsschaden zu (100 Punkte)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Erziele Kopfschüsse (5 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Überleben Gegner (75 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP

Belohnung: 1.000 Saison-EP Durchsuche Munitionskisten bei Chonker's Speedwa oder Rocky Reels (3 Stück)

Belohnung: 1.000 Saison-EP In Fortnite Season 2 gibt es jede Menge täglicher Aufgaben. Tägliche Bonusziele: Schließe 1 täglichen Auftrage ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP

Belohnung: 15.000 Saison-EP Schließe 2 tägliche Aufträge ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP

Belohnung: 15.000 Saison-EP Schließe 3 tägliche Aufträge ab

Belohnung: 15.000 Saison-EP