Fortnite Chapter 3 Season 2 Battle Pass: Alle Skins und Inhalte im Überblick

Der Fortnite Chapter 3 Season 2 Battle Pass ist das Kernstück der neuen Fortnite Season und bringt auch in der 20. Saison wieder viele exklusive Battle Pass Skins mit sich. Diesmal sind die zwei Marvel-Skins Prowler und Dr. Strange in Fortnite Season 2 dabei. Außerdem die Outfits Tsuki 2.0, Gunnar, Die Imaginierte, Kiara K.O., Der Ursprung und Erisa. Natürlich gibt es auch viele dazu passende kosmetische Items wie Spitzhacken, Fallschirme, Emotes, Sprays, V-Bucks und so weiter im neuen Battle Pass. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Season 2 Battle Pass Skins es gibt und wie die verschiedenen Stile aussehen. Zudem erfahrt ihr, wie ihr den Battle Pass kaufen und verschenken könnt und welche Battle Pass Belohnungen noch auf euch warten.

Fortnite Chapter 3 Season 2 Battle Pass Inhalt:

Dr. Strange - das sind die Season 2 Battle Pass Skins Der Chapter 3 Season 2 Battle Pass enthält, wie man es kennt, sieben exklusive Skins, die beim Leveln der 100 Battle Pass Stufen freischalten könnt. Hinzu kommt der obligatorische Spezial-Skin (früher als "geheimer Skin"), der nicht Dr. Strange, sondern der Marvel-Bösewicht "Prowler" ist. Wie in der letzten Staffel könnt ihr den Spezial-Skin allerdings erst später in der Season freischalten, nämlich ab Sonntag, dem 24. April 2022. Nachdem der Battle Pass-Reiter in Fortnite nicht umgebaut wurde, sind die neuen Skins und ihre zugehörigen kosmetischen Items wie Fallschirme, Emotes, Stile, Sprays und so weiter wieder auf zehn Seiten verteilt. Ihr könnt sie auf die altbekannte Art mit Fortnite Battle Sterne und einem erforderlichen Mindestlevel freischalten. Abgesehen von den 100 Standardlevel gibt es auch wieder die Bonus-Belohnungen für die ganz fleißigen Spieler, die ihren Battle Pass die Superlevel verpassen wollen. Hier könnt ihr nach Erreichen der Stufe 100 einfach unendlich weiter leveln, um zusätzliche Battle Sterne zu sammeln und die auf einer separaten Kachel vermerkten Bonus-Items holen. Bislang sind nur die ersten zwei Bonus-Belohnungen-Seiten im Spiel zu sehen, die restlichen drei Seiten sind ab Sonntag, den 3. April 2022 verfügbar. Tsuki 2.0 Freischaltbedingung: Stufe 1

Slogan: TBA.

Qualität: Episch

Zusätzlicher Stil: Tsuki 2.0 (Shimmering Pearl) - Stufe 20 oder 11 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Stil: Tsuki 2.0 (Iridium) - Stufe 50 oder 36 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Bonus-Stil: Tsuki 2.0 (Dazzling Spirit) - 105 Belohnungen freigeschaltet Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Tsuki 2.0" mit den verschiedenen Stilen. Gunnar Freischaltbedingung: Stufe 10 oder 5 freigeschaltete Belohnungen

Slogan: TBA.

Qualität: Episch

Zusätzlicher Stil: Gunnar (Arctic Tac) - Stufe 20 oder 11 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Stil: Gunnar (Order Guard Helmet) - Stufe 20 oder 11 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Stil: Gunnar (Ultra-Charge) - Stufe 30 oder 18 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Bonus-Stil: Gunnar (Nova Storm) - 100 Belohnungen freigeschaltet Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Gunnar" mit seinen unzähligen Stilen. Die Imaginierte Freischaltbedingung: Stufe 30 oder 18 freigeschaltete Belohnungen

Slogan: TBA

Qualität: Legendär

Zusätzlicher Stil: Die Imaginierte (Combat Elite) - Stufe 50 oder 36 Belohnungen

Zusätzlicher Bonus-Stil: Die Imaginierte (Viridian) - 105 Belohnungen freigeschaltet freigeschaltet Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Die Imaginierte" mit seinen verschiedenen Stilen. Kiara K.O. Freischaltbedingung: Stufe 40 oder 26 freigeschaltete Belohnungen

Slogan: TBA.

Qualität: Episch

Zusätzlicher Stil: Kiara K.O. (Battle Gold) - Stufe 60 oder 48 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Bonus-Stil: Kiara K.O. (Combat Rebel) - 100 Belohnungen freigeschaltet Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Kiara K.O." mit seinen Unterschiedlichen Stilen. Der Ursprung Freischaltbedingung: Stufe 60 oder 48 freigeschaltete Belohnungen

Slogan: TBA

Qualität: Legendär

Besonderheit: Reaktiver Skin

Besonderheit: Integriertes Emote "Unchained" - Stufe 80 oder 75 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Stil: Der Ursprung (Granite Grey) - Stufe 70 oder 61 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Bonus-Stil: Der Ursprung (Spacevoid Black) - 105 Belohnungen freigeschaltet Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Der Ursprung" mit seinen diversen Stilen. Erisa Freischaltbedingung: Stufe 70 oder 61 freigeschaltete Belohnungen

Slogan: TBA.

Qualität: Episch

Zusätzlicher Stil: Erisa (Cerulean) - Stufe 80 oder 75 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Bonus-Stil: Erisa (Silvan) - 100 Belohnungen freigeschaltet

Zusätzlicher Bonus-Stil: Erisa (Cateyed) - 105 Belohnungen freigeschaltet Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Erisa" mit seinen Stilen . Doctor Strange Freischaltbedingung: Stufe 90 oder 90 freigeschaltete Belohnungen

Slogan: TBA.

Qualität: Marvel-Reihe Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Doctor Strange". Prowler Freischaltbedingung: Erst ab 24. April 2022 verfügbar

Slogan: TBA.

Qualität: Marvel-Reihe

Besonderheit: Integriertes Emote "Slash and Smash" Das ist der neue Chapter 3 Season 2 Skin "Prowler" mit und ohne Umhang.

Fortnite Battle Pass kaufen / verschenken oder Fortnite Crew Abo abschließen? - Alle Angebote, Preise und Inhalte Wie erwartet gibt es auch mit Chapter 3 Season 2 keine Änderungen bezüglich der unterschiedlichen Preismodellen des Fortnite Battle Passes. Nachfolgend dröseln wir die verschiedenen Angebote für den neuen Season 2 Battle Pass auf und sagen euch, wie viel sie Kosten und welche Inhalte enthalten sind. Das Fortnite Crew Abo kostete euch rund 12 Euro pro Monat und beinhaltet ein exklusives monatlich wechselndes Belohnungspaket. Darin enthalten: ein Skin, mindestens ein weiteres Item (Fallschirm, Spitzhacke, Emote etc.) sowie 1.000 V-Bucks. Darüber hinaus habt ihr natürlich Zugriff auf alle Aufgaben und Belohnungen von Chapter 3 Season 2. Im neuen Fortnite Crew Pack vom März 2022 steckt der "Tracy Trouble" Skin inklusive Rücken-Accessoires, Erntewerkzeug und Lackierung.

Battle Pass kaufen

Wie immer könnt ihr euch im Spiel auch den Battle Pass für V-Bucks kaufen. Klickt einfach im Reiter "Battle Pass" auf den entsprechenden "holen"-Button und anschließend auf "Battle Pass kaufen". Im folgenden Bildschirm habt ihr dann die Wahl, nur den "normalen" Pass für 950 V-Bucks oder den Pass inklusive 25 freigeschaltete Level für 2.800 V-Bucks zu erwerben. In beiden Fällen erhaltet ihr Zugriff auf alle Aufgaben und Belohnungen von Chapter 3 Season 2. Der Pass ist nur für die Dauer der Saison gültig.

Wie immer könnt ihr euch im Spiel auch den Battle Pass für V-Bucks kaufen. Klickt einfach im Reiter "Battle Pass" auf den entsprechenden "holen"-Button und anschließend auf "Battle Pass kaufen". Im folgenden Bildschirm habt ihr dann die Wahl, nur den "normalen" Pass für 950 V-Bucks oder den Pass inklusive 25 freigeschaltete Level für 2.800 V-Bucks zu erwerben. In beiden Fällen erhaltet ihr Zugriff auf alle Aufgaben und Belohnungen von Chapter 3 Season 2. Der Pass ist nur für die Dauer der Saison gültig. 25 Level freischalten

Dieses Angebot steht euch nur zur Verfügung, wenn ihr den normalen Pass für 950 V-Bucks gekauft oder das Crew Pack Abo abgeschlossen habt. In diesem Fall könnt ihr euch 25 Level für 1.850 V-Bucks holen (auch nachträglich). Das Angebot ist allerdings nur einmal pro Saison und Spieler gültig und ihr dürft Stufe 75 noch nicht überschritten haben.

Dieses Angebot steht euch nur zur Verfügung, wenn ihr den normalen Pass für 950 V-Bucks gekauft oder das Crew Pack Abo abgeschlossen habt. In diesem Fall könnt ihr euch 25 Level für 1.850 V-Bucks holen (auch nachträglich). Das Angebot ist allerdings nur einmal pro Saison und Spieler gültig und ihr dürft Stufe 75 noch nicht überschritten haben. Einzelne Level kaufen

Während es das vergünstigte 25-Level-Pack nur einmal gibt, könnt ihr weiterhin einzelne Level für 150 V-Bucks freischalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich mehrere oder alle Stufen auf einmal freischalten, sofern ihr die dafür nötigen V-Bucks habt. Die Kosten werden dann einfach aufaddiert. Und natürlich bekommt ihr die fünf Battle Sterne pro Stufe auch gutgeschrieben. Unterm Strich sind die einzelnen Level dieses Angebots aber doppelt so teuer, wie die des 25 Level-Pakets.

Während es das vergünstigte 25-Level-Pack nur einmal gibt, könnt ihr weiterhin einzelne Level für 150 V-Bucks freischalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich mehrere oder alle Stufen auf einmal freischalten, sofern ihr die dafür nötigen V-Bucks habt. Die Kosten werden dann einfach aufaddiert. Und natürlich bekommt ihr die fünf Battle Sterne pro Stufe auch gutgeschrieben. Unterm Strich sind die einzelnen Level dieses Angebots aber doppelt so teuer, wie die des 25 Level-Pakets. Battle Pass verschenken

Wenn ihr euren Freunden oder Familienmitgliedern einen Pass für die neue Saison spendieren wollt, müsst ihr ein paar Dinge beachten. Zuerst einmal müsst ihr Fortnite 2FA aktivieren und mindestens Stufe 2 erreicht haben. Des Weiteren könnt ihr den zu verschenkenden Pass nicht mit V-Bucks bezahlen, sondern nur mit echten Euros (als würdet ihr V-Bucks kaufen). Das geht natürlich nur, wenn ihr auf eurem verknüpften Konto - egal, ob PlayStation, Xbox, Paypal etc. - noch ausreichend Guthaben zur Verfügung habt. Ist das der Fall, klickt ihr einfach auf "Battle Pass verschenken" im Battle Pass-Reiter, sucht aus eurer Freundesliste den gewünschten Empfänger aus und bestätigt. Sofern es mit dem Geschenke-Dienst von Epic keine Probleme gibt (was schon Mal vorkommen kann) sollte das Geschenk innerhalb weniger Sekunden ankommen. Falls ihr erst im späteren Verlauf der Saison in Fortnite hinzustoßt und euch dann fragt, ob sich der Kauf des Battle Pass überhaupt noch lohnt, können wir euch beruhigen, denn es, entstehen euch dadurch keine Nachteile. Ihr erhaltet nämlich alle Belohnungen bis zu eurem aktuellen Level rückwirkend und könnt alle exklusiven Herausforderungen bis zum Ende der Saison nachholen, um alle ausstehenden Skins und Goodies freizuschalten.