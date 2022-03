Fortnite Season 2: Kein Bauen mehr möglich - Warum und wie lange das so ist

Wenn ihr euch in die neue Fortnite Season 2 einloggt, werdet ihr wohl eine kurze Schrecksekunde erleben, denn ihr werdet mit dem Willkommensbildschirm kein Bauen in Fortnite empfangen. Ja, die wohl wichtigste Spielmechanik von Fortnite wurde zum Start der neuen Season deaktiviert. Warum Epic das Bauen entfernt hat, wie lange ihr ohne Bauen auskommen sollt und welchen Ersatz man euch für den Deckungsbau zur Hand gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Fortnite Season 2: Kein Bauen mehr möglich Inhalt:

Epic Games has now confirmed that Building is unaffected in competitive/Arena playlists as well as in Team Rumble and Creative Islands.

Wenn ihr euch das erste Mal in ein Match in Season 2 stürzt, meldet sich automatisch "die Imaginierte" bei euch und gibt euch euren ersten Bootcamp Auftrag, bei dem ihr das Sprinten ausprobieren sollt. Danach folgt das Klettern an Kanten und Rutschen an Abhängen. All das, sowie die neuen Schutzschilde - ein weiteres Schild, das vor dem normalen Schildpunkten und Trefferpunkten Schaden abfängt - sollen euch einstweilig als Ersatz für die deaktivierte Bau-Fähigkeit in Fortnite dienen. Natürlich bleiben diese Fähigkeiten auch im weiteren Verlauf der Saison erhalten, doch solange das Bauen unmöglich ist, sind diese drei Spielmechaniken eure beste Chance auf Verteidigung.

Wann kann man in Fortnite Season 2 wieder bauen?

Neben der Mitteilung, dass das Bauen durch die IO verhindert wird, lässt euch Epic Games auch wissen, dass "nur der Widerstand das rückgängig machen kann". Ferner sollt ihr "den Sieben dabei helfen, den schändlichen Plan des Imaginierten Ordens zu enthüllen". Konkret bedeutet das, dass ihr die "Baufortsetzung"-Aufträge abschließen sollt, die zu den neuen Aufgaben in Fortnite Season 2 gehören.

Die "Baufortsetzung"-Aufträge der ersten Woche bringen euch das Bauen aber noch nicht zurück. Es wird wohl mindestens bis zu Woche 2 dauern, denn laut Data Miner iFire Monkey ist das Bauen in Fortnite für die ersten 9 Tage von Fortnite Kapitel 3 Season 2 deaktiviert. Demnach müsste man ab Dienstag, dem 29. März 2022 wieder in Fortnite bauen können. Ob man dafür aber wirklich alle "Baufortsetzung"-Aufträge abgeschlossen haben muss, oder ob Epic Games den Schalter einfach wieder auf "ON" stellt, ist bislang nicht bekannt.

