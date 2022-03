Fortnite Chapter 3 Season 2 Map: Alle neuen Orte, Territorium-Mechanik und Änderungen der Karte

Die neue Fortnite Map in Season 2 von Kapitel 3 ist da und zeigt sich überraschend wenig verändert. Doch der erste Eindruck täuscht, denn wenn ihr genauer hinseht, hat sich doch einiges getan. So gibt es mit The Fortress, Synapse Station und Command Cavern drei neue benannte Orte sowie zahlreiche weitere große und kleine Änderungen. Obendrein wurde eine ganz neue Karten-Mechanik eingeführt, bei der sich die IO und die Sieben die Insel in Territorien aufteilen, die im Verlauf der Schlacht ihren Besitzer wechseln werden. Wie die neue Karte in Kapitel 3 Season 2 im Detail ausschaut, was wir über die Territorium-Mechanik wissen und welche Änderungen es auf der Karte gibt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Map Chapter 3 Season 2 Inhalt:

Die IO holt zum großen Rundumschlag aus und zettelt in Season 2 einen großen Kampf auf der Fortnite Insel an. Agent Jones und die Helden von Fortnite halten dagegen und bilden einen Widerstand, um Nullpunkt in einer finalen Schlacht zu befreien. Dementsprechend zeigt sich die neue Fortnite Map in Season 2 in einem von Schlachtfeldern gezeichneten Gewand:

Die Fortnite Map ist nun in dynamische Territorien der IO und Sieben aufgeteilt

Falls ihr nun enttäuscht seid, dass sich die Karte nicht großartig verändert hat, solltet ihr wissen, dass es dafür eine interessante neue Mechanik gibt: Territorien. Viel ist darüber noch nicht bekannt, doch ein paar Dinge lassen sich von den bisherigen Infos ableiten.

Im Kampf der IO gegen die Sieben wurde die Insel nun in verschiedene Territorien aufgeteilt, die von der IO respektive den Sieben beherrscht werden. Zu Beginn gehört der Großteil der Fortnite Map der IO (auf der Karte rot eingekreister Bereich), nur ein paar Ecken im Nordwesten, Westen, Südwesten und ein größeres Stück im Osten gehört zu den Sieben (auf der Karte blau eingekreister Bereich).

Die Fortnite Season 2 Map ist in das Territorium der IO (roter Bereich) und der Sieben (blauer Bereich) aufgeteilt.

Im weiteren Verlauf der Saison werden sich durch die Kämpfe die Territorien verschieben, sodass bestimmte Gebiete an die jeweils andere Fraktion fallen. Laut Data Miner Hypex wir die IO aber über kurz oder lang von den Sieben (und den Spieler, die das Schlachtgeschehen beeinflussen) immer weiter in die Mitte zurückgedrängt.

The map now has territories. As the season progresses, the seven will push the IO more towards the middle!



Blue = Seven

Red = IO pic.twitter.com/WfBbKAZ5Za — HYPEX (@HYPEX) March 20, 2022