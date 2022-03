Fortnite_Dekoriere_die_Vornehme_Villa_und_die_Wohnwagen_Walachei_mit_Flamingo_Gartenschmuck

Dekoriere die Vornehme Villa und die Wohnwagen-Walachei mit Flamingo-Gartenschmuck ist eine der neuen Aufgaben von Fortnite Season 1 Woche 14, die ihr nun lösen könnt. Damit ihr nicht lange nach der Gartendekoration suchen müsst, zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr die Flamingos bei der Vornehmen Villa und der Wohnwagen-Walachei auf der Fortnite Season 1 Map finden könnt.

Fortnite: Dekoriere mit Flamingo-Gartenschmuck Inhalt:

Alle Fundorte von Flamingo Gartenschmuck bei der Vornehmen Villa auf der Fortnite Season 1 Map

Für diese Aufgabe sollt ihr insgesamt fünf Flamingo-Dekorationen aufstellen, wofür euch mal wieder zwei Orte zur Auswahl stehen: die Vornehme Villa und die Wohnwagen-Walachei. An beiden Orten gibt es genügend Flamingos, um die Aufgabe abzuschließen, es reicht also vollkommen aus, wenn ihr nur einen der Orte frühzeitig besucht.

Der erste Ort, den ihr mit Flamingo-Gartenschmuck dekorieren könnt, ist die Vornehme Villa, die am nördlichen Rand der Karte - nordwestlich von Logjam Lumberyard und südwestlich von Sleepy Sound - zu finden ist. Wie der Name bereits sagt, handelt es sich um ein nobles Anwesen mit großem Landhaus, einer von Bäumen gesäumten Zufahrtsallee und einem eigenen Hecken-Labyrinth. Wir haben euch die genauen Fundorte der Flamingos auf der nachfolgenden Karte markiert.

Fortnite Season 1: Karte mit Fundorten von Flamingo Gartenschmuck bei Vornehme Villa.

Wie ihr selbst sehen könnt, gibt es bei der Villa insgesamt acht Flamingo-Figuren, also mehr als genug, um die Aufgaben in einem Rutsch abzuschließen. Der große Vorteil ist, dass der Gartenschmuck sehr nahe beieinandersteht und es zahlreiche Deckungsmöglichkeiten gibt, falls euch ein anderer Spieler angreifen sollte. Auf der anderen Seite kann euch das auch zum Nachteil werden, da viele Spieler dort landen werden, um die Aufgabe abzuschließen. Wenn ihr es also etwas ruhiger haben wollt, besucht lieber die Wohnwagen-Walachei.