Fortnite ist mittlerweile viel mehr, als nur ein Spiel. Epic Games versteht sich hervorragend darauf, die Begeisterung der Fans immer wieder neu zu entfachen und das gesamte Konzept dahinter zu vermarkten. Dementsprechend gibt es nicht nur digitale Inhalte für den Battle Royale Shooter zu kaufen, sondern auch jede Menge Fanartikel. Häufig ist es billiger Plastikmüll aus Fernost, doch es gibt auch qualitativ hochwertigere Produkte wie Kleidung, Bettwäsche, Lampen, Spielzeug und so weiter, die durchaus einen praktischen Nutzen haben. Wir haben uns einmal umsehen, welche Fanprodukte es für den heimischen Zockerraum oder das Kinderzimmer gibt und wollen euch nachfolgend ein paar Dinge als Inspirationsquelle zeigen. Vielleicht sucht ihr ja mal nach einem passenden Geburtstagsgeschenk für den Nachwuchs oder ein kleines Dankeschön für den besten Kumpel.

Fortnite: Die besten Geschenkideen für Kids und Fans Inhalt:

Fortnite-Klamotten sind bei Fans angesagt und dürften sich als willkommenes Geschenk anbieten. Von Jacken, Hoodies, T-Shirts, Mützen bis hin zu Pyjamas und Caps gibt es fast alles mit einem mehr oder weniger auffälligen Motiv, das die Fortnite-Begeisterung entweder deutlich herausposaunt oder nur dem kennenden Auge eines Fortnite-Spielers auffällt. Die wohl größte Auswahl an Fortnite Bekleidung gibt's bei Amazon , doch auch der EMP-Shop , Otto oder C & A bieten einige Optionen für Kinder und Erwachsene an.

Eine Zockercouch braucht auch immer ein paar dazu passende Accessoires. Das können sowohl Kissen mit entsprechenden Motiven als auch Kuschelfiguren bekannter Charaktere sein. In Puncto Fortnite bietet sich hier beispielsweise der 20 cm große Fortnite Plüsch Schali , das Fortnite Plüsch Lama oder der Plüsch MC Waffel an.

Fortnite Wandtattoos als Raumdeko

Wenn Raumdekoration gefragt ist, bietet sich ein Fortnite Wandtattoo an. Es gibt sie in allen möglichen Größen, Formen und Motiven und sind mit wenigen Handgriffen an die Wand gepappt. Eine recht ordentliche Auswahl von Fortnite Wandaufkleber bietet Tenstickers an. Alternativ findet man Wandsticker auch bei Amazon oder WebWandtattoo.