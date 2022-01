Fortnite: Dynamisches Wetter lässt Tornados und Blitze auf den Karten erscheinen

Ein Tief zieht über Fortnite: Durch das neu hinzugefügte dynamische Wetter kann es zu Unwettern auf der gesamten Insel kommen. Tornados und Blitze können sich über der Karte bilden, Gegenstände mit sich reißen und die mit Mühe erbauten Strukturen beschädigen.

Epic Games lässt die Muskeln der neuen Engine spielen

Doch nicht alles an den Stürmen, die durch das Update 19.01 hinzugefügt werden, ist schlecht. So könnt ihr die gewaltige Kraft der Natur für euch arbeiten lassen und die Windhosen als schnelle Fluchtmöglichkeit nutzen. So sieht das Ganze in Aktion aus:

Today's Island forecast: extreme weather including tornadoes and lightning storms!



Read all about some new weather arriving on the Island.https://t.co/hl7C7gKV0g pic.twitter.com/wqiGcSZM3X — Fortnite (@FortniteGame) January 11, 2022

Ein Blitzeinschlag verursacht zwar einen geringen Schaden, gewährt aber auch einen Geschwindigkeitsschub. Ihr wollt euch mit Absicht vom Blitz treffen lassen? Kein Problem, sucht euch einen hoch gelegenen Punkt - am besten den höchsten unter den Wolken - oder stellt euch in ein Gewässer direkt unter den Wolken. Was in Fortnite funktioniert und euch Vorteile verschafft, solltet ihr im eigenen Garten lieber nicht ausprobieren.

Solche heftigen Unwetter kündigen sich durch dunkle Wolken über der Map an. So findet ihr auch die perfekten Punkte auf der Karte, um euch vom Blitz ordentlich durchbraten zu lassen. Ein wirrer Gedanke, wenn man bedenkt, dass ihr in Fortnite sonst immer vor einem Sturm davongelaufen seid. Zeiten ändern sich.

Im Dezember startete Fortnite in das aktuelle Kapitel 3 und wurde zu diesem Anlass auf die Unreal Engine 5 von Epic Games umgestellt. Mit den neuen Wettererscheinungen zeigt der Publisher, was mit der kräftigen Engine so alles möglich ist.