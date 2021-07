Fortnite Geburtstag 2021: Das 4. Jubiläum wird gefeiert

Happy Birthday Fortnite, die Vierte! Ein weiteres Jahr ist vergangen und auch 2021 zählt Epic Games' Meisterwerk Fortnite nach wie vor zu den beliebtesten Games. Ein Grund mehr, um den 4. Geburtstag von Fortnite ordentlich zu feiern. Die große Hauptparty steht zwar noch aus, doch im RDW-Modus haben die Entwickler schon mal etwas für die Fans vorbereitet. Was genau in diesem Jahr geboten wird und wann Fortnite Geburtstag hat, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

Fortnite Geburtstag 2021 Inhalt:

Theoretisch könnte Fortnite noch weitere Jubiläen feiern, denn mit dem Kreativmodus (der am 6. Dezember 2018 hinzugekommen ist), den beiden Mobilablegern für iOS (Release am 12. März 2018) und Android (erschienen am 9. August 2018) oder dem Release für die Nintendo Switch (am 12 Juni 2018) und Nvidia Shield (am 12. Juli 20218) gäbe es noch ein paar weitere Kandidaten. Offiziell werden im Spiel aber nur "Rette die Welt" und "Battle Royale" mit besonderen Events gefeiert.

Auf diese Frage gibt es mehrere richtige Antworten, denn Fortnite feiert zweimal pro Jahr ein Jubiläum. Ursprünglich war Fortnite nämlich als PvE-Spiel gedacht und beinhaltete nur den "Rette die Welt"-Modus, der mittlerweile aber nur noch am Spielfeld vor sich hinvegetiert. Trotzdem war das der Startschuss für den Mega-Erfolg von Epic Games Shooter, somit lautet die erste Antwort: Fortnite "Rette die Welt" kam am 25. Juli 2017 für PC, MAC, PS4 und Xbox One erstmals in den Early Access und wurde den Spielern zum Testen angeboten.

Der 4. Geburtstag in Rette die Welt bringt die neue Auftragsreihe "Jenseits des Sternhorizonts"

Im Rette die Welt-Modus geht die Party am 25. Juli 2021 (2:00 Uhr MESZ) mit der Auftragsreihe "Jenseits des Sternhorizonts" ab und dem zweiten Teil von Oberknackers "Straße zum Sommer" los. Wie üblich könnt ihr euch hier die beliebten Geburtstagslamas verdienen, in denen alle bisherigen Helden und Skizzen aus allen Saisons von Rette die Welt stecken können. Data Miner iFireMonkey hat die neuen Lamas bereits in den Spieldaten gefunden.

Ein schnell verdientes Geburtstagslama bekommt ihr übrigens für den kurzen "Sprenghüllen"-Auftrag und im Shop könnt ihr euch zwischen dem 22. Juli und dem 28. Juli (jeweils um 2:00 Uhr MESZ) noch zwei weitere, kostenlose Geburtstagslamas sichern. Den vollständigen Fahrplan mit den wechselnden Helden und den Angeboten im Shop findet ihr im Statusbericht der Heimatbasis.