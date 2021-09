Es ist mal wieder soweit: Der 4. Geburtstag des Fortnite Battle Royale Modus wird nun gefeiert, nachdem bereits vor ein paar Monaten der Rette die Welt-Modus seinen Geburtstag 2021 zelebriert hat. Eigentlich der der Jubeltag der 26. September, doch traditionsgemäß wird in Fortnite schon vorab und auch etwas länger gefeiert. Passen dazu gibt es natürlich auch wieder einer Reihe von Geburtstagsaufträgen, die jeder Menge kostenloser Erfahrungspunkte sowie kosmetische Gegenstände werden. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Aufgaben euch beim 4. Geburtstags-Event erwarten, wie ihr sie löst und welche Belohnungen ihr abstauben könnt.

Fortnite: Alle Geburtstag Aufgaben 2021 zum 4. Jahrestag:

Alle Aufgaben und Belohnungen zum 4. Geburtstag von Fortnite

Es hat schon feste Tradition, dass Epic Games zum Geburtstag von Fortnite Geschenke in Form von kosmetischen Items verteilt und natürlich ist das auch beim 4. Jahrestag nicht anders. Diesmal könnt ihr euch drei Belohnungen bei drei Geburtstagsaufträgen holen: Eine Spitzhacke, ein Rücken-Accessoire und ein Emoticon.

Fall ihr schon das eine oder andere Geburtstagsevent mitgemacht hat, habt ihr auch bereits eine Ahnung davon, euch den Aufgaben zum 4-Jährigen erwartet, denn wie üblich fallen die Aufgaben recht ähnlich zum Vorjahr aus. Ihr sollt also auch in diesem Jahr vor Kuchen tanzen, sollt Geburtstagskuchen futtern und sollt Geburtstagsgeschenke werfen. Alles in allem sehr einfache Aufgaben, die ihr leicht nebenbei erledigen könnt, um schnell die kostenlosen Geschenke zu bekommen.

Fortnite: Geburtstag Aufgaben 2021

Tanze vor Kuchen (4x)

Belohnung: Spitzhacke und 80 Barren

Belohnung: Spitzhacke und 80 Barren Wirf Geburtstagsgeschenke (4x)

Belohnung: Rücken-Accessoire und 80 Barren

Belohnung: Rücken-Accessoire und 80 Barren Iss Geburtstagskuchen in verschiedenen Matches (4x)

Belohnung: Emoticon und 80 Barren

Diese Belohnungen erwarten euch bei den Geburtstag Herausforderungen.

Wo findet man die Geburtstagsaufträge in Fortnite Season 8?

Nachdem Epic Games mit der neuen Season die Aufgaben wieder etwas umgekrempelt hat, findet ihr im Aufträge & Stempelkarten-Fenster erstmal nur die Stempelkarte "Geburtstags-Event" mit den drei Aufgaben "Schließe einen / zwei / drei / Geburtstagsaufträge ab. Die eigentlichen Aufgaben seht ihr dagegen erst, wenn ihr nach unten scrollt und zum Reiter "Geburtstagsaufträge" wechselt (bei den Konsolen mit den Schultertasten der Controller, am PC oder Mobile klickt ihr auf die "4" oben links.

Die Fortnite Geburtstag Aufgaben sind etwas versteckt zu finden.

Wann findet das Geburtstags-Event in Fortnite statt?

Das Event im Battle Royale-Modus beginnt am 24. September 2021 und endet am 28. September 2021 um 7:00 Uhr früh. Ihr habt also vier Tage Zeit, um die Geburtstagsaufträge zu lösen.