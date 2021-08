Fortnite Inselspiele: Alle Aufgaben lösen und Belohnungen freischalten

Mit den Fortnite Inselspielen liefert Epic Games ein weiteres, Aufgaben bezogenes Event, das - ähnlich des kosmischen Sommer Events - die vier speziellen Spielmodis "Gefängnisausbruch", "Teamkampf: Rot gegen Blau", "Finest (2 gegen 2)" und "Rot gegen Blau (Lava)" aus der Community ins Rampenlicht rückt. Da sich Fortnite Season 7 langsam seinem Ende nähert, ist das eine perfekte Gelegenheit, um jede Menge Erfahrungspunkte und ein paar kosmetische Belohnungen wie eine Spitzhacke, ein Emoticon, eine Lackierung und Banner abzugreifen und den Battle Pass zu leveln. Das Event läuft vom 31. August (15:00 Uhr) bis zum 8. September (09:00 Uhr) und was euch in diesem Zeitraum geboten wird, erfahrt ihr nachfolgend.

Fortnite Inselspiele Inhalt:

Fortnite Insel Code für Gefängnisausbruch, Teamkampf: Rot gegen Blau, Finest (2 gegen 2) und Rot gegen Blau (Lava) und worum es geht

Falls ihr bereits vor ein paar Wochen beim Fortnite: Kosmischen Sommer Event mitgemacht habt, wisst ihr schon in etwa, was euch bei den Fortnite Inselspielen erwartet, denn die Aufträge beziehen sich nicht auf den Battle Royale Modus, sondern in den beliebten Community-Kreationen Gefängnisausbruch, Teamkampf: Rot gegen Blau, Finest (2 gegen 2) und Rot gegen Blau (Lava). Die Spielmodi werden immer erst am jeweiligen Release-Tag der Aufgaben um 15:00 Uhr im Spielmodi-Bildschirm angezeigt, wo ihr sie dann direkt anwählen könnt.

Die Spielmodi lassen sich aber schon davor besuchen, wenn ihr ihren zugehörigen Insel-Code eingebt. Das geht entweder im Kreativzentrum oder im Spielmodus-Bildschirm. Letzteres geht am einfachsten: Klickt einfach im der Spiel-Lobby von Fortnite unten rechts auf den "Ändern"-Button, um zum neuen und frisch überarbeiteten Spielmodus-Bildschirm zu gelangen. Hier könnt ihr entweder in den Kacheln unten stöbern oder ihr wechselt am oberen Bildschirmrand zum Reiter "Inselcode" und gebt einen der nachfolgenden Codes ein, um den jeweiligen Spielen direkt beizutreten:

Teamkampf: Rot gegen Blau: 6207-0778-2857

Gefängnisausbruch: 1234-6531-4403

Finest (2 gegen 2): 6570-5231-1418

Rot gegen Blau (Lava): 8310-6268-7896

Darum geht's bei Teamkampf: Rot gegen Blau

Der Teamkampf funktioniert im Grunde genauso wie "Pro 100" bei den Sommer-Aufgaben. Es treten zwei Teams mit jeweils 2 bis 8 Spielern gegeneinander an. Gespielt wird um Punkte - jeder Abschuss eines Gegners bringt einen Punkt - und das Team, das zuerst 200 Punkte erreicht, gewinnt. Die Kampfarena ist wieder ein großes, rechteckiges Lagerhaus, in dem sich Hindernisse und an den Seiten Balkone und kleine Seitenräume befinden. Die Teams starten auf gegenüberliegenden Seiten in ihren Safezones und können über die Rampen nach oben oder unten zum Kampfareal gelangen.

In Fortnite Teamkampf: Rot gegen Blau ist der Name Programm.

Zu Beginn einer Runde findet ihr verschiedene blaue Waffen neben eurem Startpunkt und hinter euch gibt es jede Menge Verkaufsautomaten, bei denen ihr bessere Waffen findet. Der Rest ist ein simples Team-Deathmatch. Nutzt die verschiedenen Hindernisse für Deckung und stellt ein paar Spieler mit Scharfschützengewehren ab, die von der oberen Ebene aus die Feinde abschießen.

So geht Fortnite Gefängnisausbruch

Diese Spielmodus ist zu Beginn wohl etwas verwirrend. Wie der Name schon sagt, geht es darum, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ihr startet dementsprechend als Knastbruder in einer Gefängniszelle, nur mit einer Spitzhacke bewaffnet. Folgt ihr dem Weg raus aus der Zelle, lauft ihr zunächst an ein paar Spinds vorbei, die ihr für Goldmünzen durchsuchen könnt (damit könnt ihr später Waffen etc. kaufen). Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, wie ihr aus dem Gefängnis ausbrechen könnt. Der einfachste Weg ist es, in die blaue Telefonzelle im Duschraum mit den vielen Spinds zu springen. Drückt dann auf abbrechen und ihr landet ausserhalb des Gefängnisses und könnt in die Stadt schwimmen. Alternativ könnt ihr im Wäscheraum (Laundry Room) in der nordwestlichen Ecke des Gefängnistrakts dort den Boden einzureißen und über Portale in die Stadt flüchten, wo ihr Raubzüge in den Geschäften durchführen könnt, um schnell an Gold zu kommen. Achtet auf das rote Fragezeichen auf der Karte, das ist euer Unterschlupf, wo ihr an eine kostenlose Waffe kommt.

Über die blaue Telefonzelle könnt ihr in Fortnite Gefängnisausbruch leicht entkommen.

Alternativ könnt ihr auch eine Authority-Schlüsselkarte benutzen, um durch die vielen gesicherten Tore zu kommen. Dafür wechselt ihr am besten auf die Seite der Wachen. Das geht im Vorraum / der Haupthalle des Gefängnisses (in der Ecke auf der Westseite des Gebäudes). Als Wache werdet ihr im Wachraum wiederbelebt und leichten Zugang zu Waffen (so könnt ihr die Kill-Aufgaben schnell lösen) und den Schlüsselkarten. Mit den Karten ist es wiederum leicht möglich, die Tore für die Gefangenen zu öffnen, wenn ihr das wollt. Egal, wie die Verbrecher das Gefängnis verlassen, sie landen in der nahegelegenen Stadt, wo es Autos, Verkaufsautomaten und jede Menge Geschäfte zum Ausrauben gibt. Als Wache ist es eure Aufgabe, die entkommenen Straftäter aufzuspüren und umzulegen. Ihr erhaltet entsprechende Warnungen, wenn Knastlinge einen Raubzug durchführen.