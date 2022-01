Fortnite: Interagiere bei einer Bohrstelle des Bohr-Teams mit einem Computer-Terminal - so geht's

Interagiere bei einer Bohrstelle des Bohr-Teams mit einem Computer-Terminal - das ist eine der neuen Woche 7 Aufgaben, die ihr in Fortnite Season 1 lösen könnt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Computer und die Bohrstellen auf der Fortnite Karte finden könnt, um die Aufgabe schnell abzuschließen.

Fortnite: Alle Fundorte von Bohrstellen mit Computer-Terminals auf der Season 1 Map

Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, graben sich - seitdem der Schnee schmilzt - Bohr-Teams der IO an verschiedenen Stellen auf der Karte aus dem Boden. In Woche 7 werden diese Orte näher beleuchtet, denn ihr sollt eine Bohrstelle besuchen und an einem Computer einen Scan ausführen.

Derzeit, Stand: 20. Januar 2022, gibt es nur drei Bohrstellen auf der Karte. Dank Data Miner Hypex wissen wir aber, dass es am Ende insgesamt fünf Bohrstellen geben wird. Wir haben euch auf der nachfolgenden Karte einmal alle fünf Bohrstellen der IO markiert, wobei die rot markierten derzeit noch nicht vorhanden sind und erst in den nächsten Tagen / Wochen erscheinen werden. Falls ihr die Aufgabe erst im späteren Verlauf von Season 1 erledigt, stehen euch also mehr Orte zur Option.

Fortnite Season 1: Karte mit Fundorten von Bohrstellen von Bohr-Teams mit Computer Terminal (rot Markierte erscheinen erst noch).

Eure Aufgabe besteht darin, bei einer der Bohrstellen zu landen und mit dem örtlichen Computer-Terminal zu interagieren. Selbiges ist immer im kleinen Zelt mit dem IO-Symbol zu finden, das unmittelbar neben dem Bohrgerät steht. Startet ihr den Scan an Terminal, werden euch in eurer Umgebung alle wichtigen Objekte markiert (Truhen, Spieler, Tiere, Waffen etc.).

Sowie ihr mit dem Computer-Terminal bei einer Bohrstelle interagiert, werden euch alle Truhen, Spieler, Tiere, Waffen und so weiter in eurer Umgebung angezeigt.

Wichtig: Sobald ein Scan an einem Computer-Terminal gestartet wurde, ist es für 60 Sekunden gesperrt. Ein roter Countdown auf dem Computer-Bildschirm zeigt euch dann, wie lange ihr warten müsst, bis ihr den nächsten Scan ausführen könnt. Wundert euch also nicht, wenn gerade nichts geht, in dem Fall war ein anderer Spieler schneller.