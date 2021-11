Fortnite: Jinx aus LoL gibt's ab Mitternacht im Item-Shop

Anlässlich der Feier zur Veröffentlichung der Anime-Serie Arcane von Riot Games auf Netflix kommt Jinx zu Epic Games' Fortnite.

Darauf hatte vor kurzem bereits ein Leak hingedeutet und nun wurde es offiziell bestätigt.

Release um Mitternacht

Jinx beziehungsweise das Outfit "Arcane Jinx" bekommt ihr ab Mitternacht im Item-Shop von Fortnite. Darüber hinaus wird ein Set namens "Arcane: League of Legends" erhältlich sein.

Dieses enthält folgendes:

"Peng-Peng-Zermalmer"-Spitzhacke

"Jinxed"-Spraymotiv

"Jinx' Traumäffchen"-Rücken-Accessoire

"Spielplatz"-Lobbymusik (instrumental)

"Richte Chaos an"-Ladebildschirm

"Peng!"-Ladebildschirm

Jinx aus League of Legends in Fortnite.

Es ist das erste Mal, dass ein Champion aus League of Legends einen Gastauftritt in Fortnite hat - und in einem Spiel, das nicht aus dem Hause Riot Games stammt.

Neben League of Legends war Jinx bereits in Teamfight Tactics, Legends of Runeterra und Valorant zu sehen.

Arcane ist wiederum ab dem 6. November 2011 auf Netflix zu sehen.