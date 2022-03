Fortnite: Panzer: Wo ihr IO-Titan-Panzer finden könnt und sie bekämpft, repariert und steuert

Die Panzer in Fortnite gehören zu den vielen Neuerungen, die mit Fortnite Kapitel 3 Season 2 ins Spiel gekommen sind. Es sind die bislang stärksten und gefährlichsten Fahrzeuge, die Gebäude einfach platt walzen und alles in Stücke schießen können. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr Panzer auf der Fortnite Season 2 Map finden und steuern könnt. Außerdem verraten wir euch die Schwachpunkte der Panzer, mit deren Hilfe ihr die rollenden Festungen leicht zerstören oder übernehmen könnt, und wie sich beschädigte Panzer reparieren lassen.

Fortnite Panzer Inhalt:

Häufig, aber nicht immer, halten sich IO-Wachen in der Nähe der Panzer auf. Zudem kann es sein, dass die IO-Wachen selbst einen Panzer bemannen und damit auf Patrouille gehen, wenn er zu lange herumsteht. Sie schießen dann auf alles, was ihnen vors Rohr läuft.

Bislang könnt ihr in Fortnite Season 2 nur die schwarzen IO-Titan-Panzer finden, später wird es aber auch noch blaue Panzer der Sieben geben. Wie der Name schon sagt, findet ihr IO-Panzer nur bei den Orten, die von der IO übernommen wurden. Dazu gehören The Daily Bugle, Condo Canyon, Tilted Towers, The Fortress, Coney Crossroads und Rocky Reels - einzig bei Command Cavern scheint es keine Panzer zu geben. Bei den meisten dieser Orte gibt es zwei verschiedene Spawnpunkte. Der Zufall bestimmt, an welchem davon ein Panzer bei Matchbeginn erscheint. Wir haben euch alle bislang bekannten Fundorte auf der nachfolgenden Karte markiert.

Um einen Panzer in Fortnite reparieren, benötigt ihr einen "Reparaturbrenner". Das ist ein neuer seltener (blauer) Gegenstand, der ebenfalls mit Fortnite Season 2 eingeführt wurde. Der Reparaturbrenner hat 200 Aufladungen, wird wie eine Waffe ausgerüstet und kann in der Nähe eines beschädigten Fahrzeugs (Panzer, Auto, Boot, Hubschrauber) benutzt werden, um dessen Trefferpunkte wiederherzustellen. Reparaturbrenner könnt ihr in Fortnite als Loot am Boden, Truhen, seltenen Truhen, Lamas, Nachschublieferungen finden. Quasi aus allen Loot-Quellen außer dem Angeln.

Panzer in Fortnite besiegen oder erobern - auf diese Schwachpunkte müsst ihr zielen

Die neuen Panzer in Fortnite sind extrem mächtige Waffen, doch unbesiegbar sind sie nicht. Wenn ihr wisst, wo ihr angreifen müsst und wie ihr sie ausmanövrieren könnt, werden Panzer auch ganz schnell zu Mausefallen für die Fahrer. Wie ihr am besten mit oder gegen die rollenden Festungen in den Kampf zieht, erfahrt ihr nachfolgend.

Werte und Eckdaten der Panzer

Panzer wurden schon seit Jahren von der Community gefordert und nun, vier Jahre nach der Einführung des ersten Fahrzeugs (Einkaufswagen), gibt es sie endlich. Hier die wichtigsten Eckdaten der Gefährte:

Sitzplätze: 4 Spieler (1 Fahrer, 1 MG-Schütze, 2 Beifahrer)

Trefferpunkte: 2.500

Geschwindigkeit: 29 km/h normal, 44 km/h mit Boost, 9 - 14 km/h bei zerstörten Ketten

Qualität / Seltenheit: Gewöhnlich

Spawn-Rate: Mittel

Schaden an Spielern (Kanone): 120 Punkte bei direktem Treffer, 70 Punkte in unmittelbarer Nähe eines Spielers und 35 Punkte am Rand der Schadenszone.

Schaden an Fahrzeugen und Gebäuden (Kanone): bis zu 570 Punkte bei direktem Treffer, 70 Punkte in unmittelbarer Nähe und 35 Punkte am Rand der Schadenszone.

Schaden an Spielern (schwere MG): 35 Punkte pro Schuss an Spielern, Fahrzeugen und Gebäuden

Das sind die Schwachpunkte eines Panzers

Fangen wir mit dem wichtigsten an: den Schwachpunkten der Panzer. Mit 2.500 Trefferpunkte halten die Kriegsmaschinen zwar viel Schaden aus und mit ihrer schweren Bewaffnung sind sie auch sehr gefährlich, doch dafür haben sie auch einige Schwachstellen, die ihr euch zunutze machen könnt:

Schlagt / Feuert ihr auf die gelben Panzerplatten auf der Rückseite eines Panzers, überhitzt der Motor und das Fahrzeug und bleibt an Ort und Stelle liegen. Nach einigen Sekunden kühlt der Motor aber von selbst wieder ab und der Panzer kann wieder fahren.

Zerstört ihr die gelbe Fahrerluke an der Vorderseite eines Panzers, ist der Fahrer ohne Schutz und kann direkt angegriffen werden, allerdings repariert sich die Luke automatisch nach einigen Sekunden.

Zerstört ihr die Ketten auf einer oder beiden Seiten eines Panzers, wird die lahme Kiste noch langsamer (zwischen 9 und 14 km/h). Abhauen oder Verfolgen ist dann für den Panzer unmöglich, doch was noch wichtiger ist: er lässt sich nur noch schwer lenken und wenden. Die Ketten können manuell repariert werden. Zerstört ihr die Ketten eines Fortnite Panzers, kommt er kaum noch vom Fleck.

Panzer sind sehr langsam - 29 km/h normal und 44 km/h mit Boost auf gerader Strecke - und verbrauchen sehr viel Sprit. Es ist also relativ leicht, ihnen via Sprint oder einem anderen Fahrzeug zu entkommen und sie abzuhängen.

Ein Benzinkanister reicht nur für 50 % Tankfüllung eines Panzers und das Tanken dauert länger, als bei allen anderen Fahrzeugen, wodurch der tankende Spieler ein leichtes Ziel abgibt, wenn er aus dem Panzer steigt.

Die Hauptkanone dreht sich relativ langsam. Seid ihr dem Panzer recht nahe, könnt ihr schneller um den Panzer herumlaufen, als sie sich nachdreht. Bei größerer Entfernung funktioniert das natürlich nicht.

Die schwere MG des Bordschützen überhitzt bei längeren Salven und wird für einige Sekunden unbenutzbar. Diese Zeit eröffnet ein kurzes Fenster für einen Angriff, bedenkt dabei aber immer die Ausrichtung der Hauptkanone.

Wie ihr Panzer bekämpfen und zerstören könnt

Möchtet ihr den Kampf gegen einen Panzer in Fortnite aufnehmen, gibt es eigentlich nur zwei mögliche Szenarien: Entweder hockt ihr selbst in einem Panzer (was ratsam ist), oder ihr seid zu Fuß unterwegs und kämpft mit den üblichen Waffen.

Hockt ihr selbst in einem Panzer, ist die Sache einfach: Zielt immer auf das Zentrum des feindlichen Panzers, um den maximalen Schaden anzurichten (570 Punkte). Seid ihr zudem nicht allein, ist das schwere MG ein nützliches Hilfsmittel, um die Trefferpunkte des Feindes schneller zu dezimieren, als die Eigenen flöten gehen. Ebenfalls hilfreich ist es, wenn ihr einen dritten und vierten Mitfahrer habt, die mit ihren eigenen Waffen das Feuer eröffnen oder euren Panzer im Gefecht reparieren (siehe Panzer reparieren).

Beschädigt ihr den Motor eines Fortnite Panzers, ist er für ein paar Sekunden deaktiviert und ein leichtes Ziel.

Bekämpft ihr einen Panzer zu Fuß, solltet ihr zuerst die Beifahrer erledigen, wenn er welche hat. Explosivwaffen sind hier recht effektiv, ihr könnt euch aber auch mit einem Sturmgewehr oder einem Scharfschützengewehr auf einem Hausdach positionieren. Hat der Panzer keine Beifahrer, könnt ihr von hinten / der Seite heranlaufen, um so der Kanonendrehung zu entkommen. So seid ihr vor Beschuss sicher und könnt direkt draufhalten oder Sprengsätze anbringen. Denkt aber daran, dass ihr rechtzeitig Abstand nehmt, wenn die Trefferpunkte des Panzers gegen null gehen.

Kämpft ihr lieber aus der Distanz, sind Waffen mit hoher DPS und Explosivwaffen die erste Wahl. Zielt hier primär auf die Schwachpunkte (Fahrerluke, Ketten, Motor), um den Panzer zu verlangsamen, stillzulegen oder den Fahrer direkt angreifen zu können.

So könnt ihr einen Panzer übernehmen

Wollt ihr einen Panzer nicht zerstören, sondern erobern, wird es etwas tricky. Ist der feindliche Panzer von mehreren Spielern oder NPCs (IO-Wachen) besetzt, solltet ihr zunächst den MG-Schützen und die anderen Beifahrer ausschalten. Das geht vor allem mit Explosionswaffen oder Sturmgewehren / Scharfschützengewehren von hohen Gebäudedächern aus recht gut. Ist nur ein Spieler / NPC im Panzer, wird es deutlich einfacher.

Habt ihr die Mitfahrer eines Panzers ausgeschaltet oder hat er keine, stehen euch mehrere Optionen zu Verfügung. So könnt ihr versuchen, von hinten / der Seite zum Panzer zu gelangen. Nutzt dabei möglichst Gebäude, Mauern oder Felsen als Deckung und achtet auf die Kanone, um ihr entsprechend ausweichen / davonrennen zu können, wenn sie sich in eure Richtung dreht. Habt ihr es zum Panzer geschafft, könnt ihr auf einen Beifahrerplatz aufsteigen. Sofern ihr gegen einen NPC kämpft, wechselt dieser in der Regel von selbst auf einen Beifahrerplatz und ihr könnt ihn umlegen und mit dem Panzer davonfahren.

Bei einem menschlichen Gegner ist es nicht so leicht vorherzusehen, was er unternimmt. Wenn er nicht aus dem Panzer herauskommen will, könnt ihr entweder die gelbe Fahrerluke an der Vorderseite zerstören und den Fahrer so direkt angreifen, oder ihr feuert so lange auf die Blechkiste bis sich der Fahrer zeigt oder sie explodiert.