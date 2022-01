Fortnite: Nimm dir Pizzastücke von einer Schlürfpizza - so geht's

Die Pizzaparty in Fortnite ist ein neuer epischer Gegenstand, den Epic Games mit Update 19.10 eingeführt hat. Im Grunde ist es ein Pizzakarton, in dem sich jeweils acht (seltene / blaue) Stücke "Schlürfpizza" befinden, die ihr essen könnt, um damit Kondition und Schild wiederherzustellen. Damit ihr euch mit dem neuen Pizza-Gegenstand besser vertraut macht, gibt es in Fortnite Woche 8 die Aufgabe Nimm dir Pizzastücke von einer Schlürfpizza. Auf dieser Seite verraten wir euch, wo ihr den Pizzaparty-Gegenstand finden könnt und was euch die Pizza bringt.

Fortnite Pizzaparty Inhalt: