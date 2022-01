Fortnite Playstation Cup im Januar: Die nächste Runde mit 107.100 Dollar Preisgeld startet morgen

Der Fortnite Playstation Cup geht im Januar 2022 in die nächste Runde und wie schon beim letzten Mal, können alle daran teilnehmen, die Fortnite auf PS4 oder PS5 spielen. Als Belohnung wird ein Preisgeldpool von insgesamt 107.100 Dollar an alle Gewinnberechtigen ausgeschüttet. Wenn ihr euch ein kleines Taschengeld dazuverdienen wollt, erfahrt ihr nachfolgend, wie ihr Fortnite Playstation Cup teilnehmen könnt, wann der Wettkampf stattfinden und welche Plätze mit wie viel Geld belohnt werden.

Auch im Januar 2022 gibt es eine weitere Runde des Fortnite Playstation Cup, der im bereits bekannten Format veranstaltet wird. Bedeutet: Es gibt zwei Runden, die an zwei aufeinander folgenden Tagen ausgetragen werden. Wie der Name bereits sagt, dürfen nur Playstation-Spieler (PS4 und PS5) am Wettbewerb teilnehmen. Alle anderen Plattformen (PC, Xbox, Nintendo Switch, Mobile) sind ausgeschlossen. Außerdem ist die Serverregion Asien ausgeschlossen und Spieler in Japan sind ebenfalls nicht teilnahmeberechtigt. So sieht der Terminkalender für den Wettkampf aus:

Fortnite Playstation Cup Runde 1 findet am Freitag, dem 14. Januar 2022 von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr statt.

statt. Fortnite Playstation Cup Runde 2 findet am Samstag, dem 15. Januar 2022 von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt.

So sieht der Zeitplan des Fortnite Playstation Cup aus.

Der Playstation Cup ist ein reiner Solo-Wettbewerb in zwei Runden. Am ersten Tag (Runde 1) können alle Spieler teilnehmen und im dreistündigen Zeitfenster bis zu 10 Spiele in ihrer jeweiligen Server-Region absolvieren, um Punkte zu verdienen. Am Ende werden die Spieler (entsprechend ihrer gesammelten Punkte) auf einer Bestenliste platziert und nur die besten 100 Spieler jeder Region kommen in die 2. Runde.

Runde 2 des Playstation Cup läuft etwas anders ab, denn hier gibt es insgesamt nur 6 Matches, in denen ihr Punkte verdienen könnt. Am Ende landen alle Teilnehmer einer Region aber wieder auf einer Bestenliste und erhalten dementsprechend ihre Belohnungen (mehr zu den Gewinnen erfahrt ihr weiter unten auf der Seite).

So werden die Punkte beim PS Cup verteilt

Epischer Sieg: 30 Punkte

Platz 2: 25 Punkte

Platz 3: 22 Punkte

Platz 4: 20 Punkte

Platz 5: 19 Punkte

Platz 6: 17 Punkte

Platz 7: 16 Punkte

Platz 8: 15 Punkte

Platz 9: 14 Punkte

Platz 10: 13 Punkte

Platz 11 bis 15: 11 Punkte

Platz 16 bis 20: 9 Punkte

Platz 21 bis 25: 7 Punkte

Platz 26 bis 30: 5 Punkte

Platz 31 bis 35: 4 Punkte

Platz 36 bis 40: 3 Punkte

Platz 41 bis 50: 2 Punkte

Platz 51 bis 75: 1 Punkt

Jede Eliminierung: 1 Punkte in Runde 1, 2 Punkte in Runde 2

Sollte es am Ende des Events zu einem Punktegleichstand zwischen einem oder mehrerer Spieler kommen, wird die finale Platzierung anhand folgender Kriterien entschieden: (1) Gesamtpunktestand, (2) Gesamtzahl epischer Siege in diesem Wettkampfabschnitt, (3) durchschnittliche Eliminierungen im Wettkampfabschnitt, (4) Platzierungsdurchschnitt im Abschnitt, (5) insgesamt in allen Matches am Leben gebliebene Sekunden. Sollte dann immer noch kein Gewinner feststehen, entscheidet ein Münzwurf.