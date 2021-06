Fortnite Season 7 Stempelkarten: Alle 65 Meilensteine freischalten

Stempelkarten in Fortnite Season 7 werden zwar nicht unter diesem Namen geführt, doch die Meilenstein-Aufgaben gibt nach wie vor. Sie werden nun als seltene Aufträge oder blaue Aufgaben bezeichnet und ganz regulär im Aufträge-Log angezeigt. Letzten Endes ist es vollkommen egal, welchen Begriff man nutzt, es sind und bleiben ganz einfache Aufgaben, die immer mehrere Stufen haben und sehr viele Erfahrungspunkte abwerfen, mit denen man in Fortnite schnell leveln kann. Das einzige Problem ist, dass im Aufgaben-Log nur eine Handvoll der Stempelkarten angezeigt werden. Man weiß also nicht, welche Aktionen die schnellen XP abwerfen. Wenn euch nicht der Sinn danach steht, es "selbst herauszufinden" seid ihr hier richtig, denn nachfolgend verraten wir euch alle 65 Stempelkarten in Season 7 inklusive ihrer Freischaltbedingungen und Stufen.

Fortnite Season 7 Stempelkarten Inhalt:

Nachfolgend findet ihr alle Stempelkarten-Aufgaben, die ihr in der ganzen Season 7 lösen könnt. Für jede abgeschlossene Stufe erhaltet ihr 12.000 Erfahrungspunkte, was bei den derzeit 65 Stempelkarten bis zu 3.900.000 XP bedeutet.

So funktionieren die seltenen XP-Aufträge in Fortnite Season 7

Bei den seltenen (blauen) Aufgaben, die ihr in Fortnite Season 7 in eurem Aufträge-Log findet, handelt es sich im Grunde um nichts anderes, als die aus der dritten und vierten Staffel bekannten "Stempelkarten". Seit der fünften Saison hat sich Epic Games zwar von dieser Bezeichnung verabschiedet, die Aufgabenkategorie gibt es aber weiterhin. Sie werden einfach als reguläre Aufträge integriert, die blau markiert werden. Sieht man von diesem kleinen organisatorischen Unterschied ab, hat sich an den Stempelkarten-Aufgaben nichts geändert: Es sind nach wie vor alle möglichen simplen Dinge, die im Hintergrund gezählt werden und für die ihr bei Erreichen von bestimmten Zählergrenzen Erfahrungspunkte bekommt.

Die blauen Aufgaben in Fortnite Season 7 sind die früheren Stempelkarten.

Da es bei Weitem mehr blaue Aufgaben gibt, als euch im Auftragsbuch angezeigt werden, wisst ihr oftmals nicht, was es alles zu tun gibt. Epic will hier wahrscheinlich, dass ihr die Freischaltbedingungen selbst entdeckt. In 99% aller Fälle handelt sich bei den Aufgaben um sehr einfache Dinge, die ihr im Laufe der Zeit automatisch erreicht - beispielsweise "richte XYZ Punkte Schaden an" oder "sammle XYZ Holz". Viele Bedingungen gibt es schon seit der dritten Staffel, es kommen aber auch ein paar neue Aufgaben hinzu, die den neuen Features der Saison gewidmet sind, während Andere rausfliegen.

Jede Stempelkarten-Aufgabe hat mehrere Stufen (in der Regel 5). So müsst ihr beispielsweise bei einer Aufgabe auf Stufe 1 mindestens 50 Munitionskisten durchsuchen, während es auf Stufe 5 schon 2.500 Stück sind. Das macht die Aufgabe an sich nicht wirklich schwieriger, es dauert einfach nur länger. Damit ist gewährleistet, dass ihr über die gesamte Dauer der Saison hinweg immer wieder die XP-Belohnungen für das Freischalten einer Stempelkarten-Stufe erhaltet.

Lohnt sich das Ganze? Auf jeden Fall, ihr bekommt für jede abgeschlossene Stufe einer Stempelkarte 12.000 Erfahrungspunkte. Bei 65 Stempelkarten macht das 3,9 Millionen XP, die ihr einfach so nebenbei bei Zocken einheimsen könnt.

