Fortnite Season 6: Aktiviere einen Riss, indem du ihn bei einem Charakter kaufst

Die neuen Woche 9 Aufgaben sind in Fortnite Season 6 verfügbar und dazu gehört auch der epische Auftrag Aktiviere einen Riss, indem du ihn bei einem Charakter kaufst. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr Charaktere auf der Fortnite Map finden könnt, die Risse verkaufen.

Fortnite Season 6: Aktiviere einen Riss Inhalt:

Für diese Aufgabe müsst ihr wieder die Charaktere auf der Karte bemühen. Bislang gibt es in Season 6 allerdings nur sechs Charaktere, die auch einen Riss im Angebot haben. Damit ihr nicht lange nach ihnen suchen müsst, haben wir euch die Fundorte der sechs NPCs auf der nachfolgenden Karte markiert.

So aktiviert ihr einen Riss bei einem Charakter

Einen Riss zu aktivieren, ist ziemlich einfach, sofern ihr 245 Goldbarren besitzt, denn so viel kostet euch das Ganze. Falls ihr so viel Gold nicht besitzt und erst sammeln gehen wollt, empfehlen wir euch, in Sweaty Sands zu landen und schnell nach einem Tresor zu suchen, darin findet ihr genügend Gold.

Sofern ihr das nötige Gold mitbringt, könnt ihr euch bei bestimmten Charakteren einen Riss kaufen.

Habt ihr genügend Aurum auf dem Konto, müsst ihr euch nur noch zu einem der sechs möglichen Charaktere begeben, die wir euch oben auf der Karte markiert haben, ihn ansprechen und die Option "Riss aktivieren" aus dem Gesprächswählrad auswählen. Der Händler eures Vertrauens öffnet dann direkt einen Rift und schickt euch auch direkt durch. Ihr könnt dann an eine anderen Stelle landen und habt die Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnlung gibt es wie immer 24.000 Erfahrungspunkte für den Battle Pass.

