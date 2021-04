In Fortnite Season 6 kehrt mit den Aufgaben von Woche 6 auch wieder das altbekannte Besuche-Format zurück. Diesmal lautet der epische Auftrag Besuche die Nette Aussicht, den Verlässlichen Verleih und Lockies Leuchtturm und schickt euch auf eine kleine Reise in den westlichen Teil der Karte. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die drei abgelegenen Orientierungspunkte auf der Season 6 Map finden könnt.

Fortnite: Nette Aussicht, Verlässlichen Verleih und Lockies Leuchtturm besuchen Inhalt:

Die Orientierungspunkte auf der Season 5 Map

In dieser Woche sollt ihr mal wieder drei Orientierungspunkte auf der Karte abklappern, nämlich die "Nette Aussicht", "Verlässlichen Verleih" und "Lockies Leuchtturm". Falls euch nicht ganz klar ist, welche Orte damit gemeint sind oder wo genau sie auf der Map zu finden sind, haben wir euch die Fundorte auf der nachfolgenden Karte markiert. Zudem schildern wir euch die genauen Locations nachfolgend noch einmal genauer.

Wie üblich bei dieser Art von Aufgabe spielt es keine Rolle, in welcher Reihenfolge ihr die drei Orte besucht. Ebenso ist es euch überlassen, ob ihr alle drei Punkte in einer einzigen Runde abklappert oder ob ihr in mehreren Runden jeweils einen Ort besucht. Sowie ihr die drei Locations einmal erreicht habt, ist die Herausforderung abgeschlossen und ihr erhaltet 24.000 Erfahrungspunkte als Belohnung.

Fortnite Season 6: Karte mit Fundorte von Nette Aussicht, Verlässlichen Verleih und Lockies Leuchtturm.

In diesem Fall ist es wohl am effektivsten, wenn ihr in einer Runde beim Leuchtturm landet und in einer weiteren Runde bei der netten Aussicht. Hier findet ihr in der Regel ein Auto, mit dem ihr zum Verlässlichen Verleih fahren könnt. Alternativ könnt ihr auch in Sweaty Sands landen und euch dort ein Vehikel schnappen und die zwei letzten Orte abklappern.