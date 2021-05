Fortnite Season 6: Geistkristall auf höchsten Berg platzieren - so geht's

Die vorletzte Woche von Fortnite Season 6 ist angebrochen und hat die neuen Woche 11 Aufgaben ins Spiel gebracht. Einer der neuen epischen Aufträge lautet Platziere einen Geistkristall auf dem höchsten Berg und hört sich vielleicht verwirrend an, ist aber relativ leicht zu lösen. Wo genau ihr einen Geistkristall findet und auf welchen Berg ihr ihn bringen sollt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Fortnite Season 6: Geistkristall auf höchsten Berg platzieren Inhalt:

Fundort des Geistkristalls und des höchsten Bergs auf der Fortnite Map

Wahrscheinlich werdet ihr euch bei dieser Aufgabe als Erstes fragen, was zum Henker denn ein "Geistkristall" ist und wo man so ein Teil herbekommt. Bevor ihr euch nun auf eine recht erfolglose Suche begebt: Das ist kein Gegenstand, den ihr wie eine Knarre irgendwo auf der Map looten könnt, sondern ein speziell für diese Aufgabe vorbereitetes Quest-Item, mit dem ihr lediglich interagieren müsst.

Ihr findet den Geistkristall - wie die Aufgabenstellung bereits verrät - auf der Spitze des höchsten Berges der Fortnite Karte. Selbiger ist nicht Mount H7 oder Mount F8, sondern Mount Kay im Südosten der Karte, auf dem sich auch die Wetterstation befindet (direkt südlich von Catty Corner).

Fortnite Season 6: Karte mit Fundorte des Geistkristall auf dem höchsten Berg.

Am besten springt ihr für den Auftrag in ein frisches Match, steigt in der Nähe des Berges aus dem Battle Bus und landet dann direkt mit dem Fallschirm auf der Spitze, denn so spart ihr euch einen langen Aufstieg zu Fuß. Peilt einfach die orangefarbene Flagge auf dem Gipfel an und landet dort, denn gleich neben der Fahne liegen ein paar Objekte herum - darunter auch ein spitzer blauer Kristall, mit dem ihr interagieren könnt.

Einen Tastendruck später habt ihr die Aufgabe auch schon erfüllt und bekommt als Belohnung 24.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass.

Fortnite Season 6: Der Geistkristall liegt bereits vor Ort, ihr müsst nur noch mit ihm interagieren.

Weitere Aufgaben in Fortnite Kapitel 2 Season 6: