Fortnite Season 6: Hole bei Tarana, Lara Croft, Rebirth Raven, Killer-Küken oder Kolbi Informationen über Raz ein - so geht's

Mit der Herausforderung Hole bei Tarana, Lara Croft, Rebirth Raven, Killer-Küken oder Kolbi Informationen über Raz ein startet für die meisten Spieler die dritte und vorerst letzte Runde der The Spire Aufträge in Fortnite Season 6. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die fünf Charaktere auf der Season 6 Map finden könnt und was euch dort erwartet.

Fortnite Season 6: Hole Informationen über Raz ein Inhalt: