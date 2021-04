Fortnite Season 6: Markiere Waffen unterschiedlicher Häufigkeitsgrade - So geht's

In Fortnite Season 6 sind die neuen Aufgaben in Woche 7 verfügbar, zu der auch der epische Auftrag Markiere Waffen unterschiedlicher Häufigkeitsgrade gehört. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wie ihr Gegenstände für euch und andere Spieler kennzeichnen könnt.

So könnt ihr in Fortnite Gegenstände markieren

In Fortnite kommuniziert man mit seinen Freunden zwar normalerweise per Voice-Chat (Fortnite Sprach-Chat, Teamspeak, Discord, Mumble, Ventrilo, Matric und so weiter), doch Epic Games hat auch die Funktion integriert, sich via Pings und Markierungen anderen Spielern mitzuteilen, mit denen man nicht im Voice-Chat ist. Diese Funktion nutzt Epic auch ab und zu, um daraus eine Aufgabe zu stricken.

Grundsätzlich könnt ihr in Fortnite alle möglichen Dinge für euch und eure Teammitglieder "pingen": Eine Position, auf die ihr aufmerksam machen wollt, feindliche Spieler, herumliegendes Baumaterial, versteckte Kisten und Truhen, gefundene Waffen und so weiter - eben alles, womit ihr im Spiel interagieren könnt. Dafür müsst ihr nur den zu markierenden Gegenstand oder das gewünschte Objekt mit eurem Fadenkreuz grob anvisieren und dann (bei Standard-Tastenbelegung) folgende Taste drücken:

PC = Mittlere Maustaste

PS 4 / 5 = D-Pad nach links oder L1

Xbox One / Series X = D-Pad nach links oder LB

Nintendo Switch = D-Pad nach links oder L1

Mobile = In den Einstellungen aktivieren (siehe unten)

Unabhängig davon, was ihr markiert, wird euer Ping immer von einem Piepen und einer Lichtsäule bestätigt, die eure Mitstreiter auf eure Kennzeichnung aufmerksam machen soll.

In Fortnite könnt ihr alle möglichen Dinge für euch oder eure Mitstreiter markieren.

Ungewöhnliche, seltene und epische Gegenstände in Fortnite markieren

Mitunter steht ihr in Fortnite vor einer Aufgabe, bei der ihr Gegenstände von unterschiedlicher Qualität markieren sollt. Falls ihr noch neu im Spiel seid und die verschiedenen Seltenheitsstufen von Items noch nicht kennt:

Gewöhnlich = Grau

Ungewöhnlich = Grün

Selten = Blau

Episch = Lila

Legendär = Orange

Mythisch = Gold

Exotisch = Türkis

Je nachdem, welche Qualität-/Seltenheitsstufe bei den Objekten der Aufgabe gefordert ist, müsst ihr euch beliebige Gegenstände suchen und sie wie oben erklärt markieren. Die Reihenfolge, in der ihr die Items markiert, spielt dabei keine Rolle. Gleiches gilt dafür, ob ihr die Items in einer einzigen Runde oder auf mehrere Matches verteilt kennzeichnet.