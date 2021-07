Fortnite Season 7: Setze Gebäude und Spieler mit Feuer in Brand - so geht's

Feuer in Fortnite ist ein eher unterschätztes Werkzeug, da es deutlich schnellere Möglichkeiten gibt, um Gebäude und Gegner auf die Pelle zu rücken. Zudem existieren relativ wenige Waffen und Gegenstände, um etwas in Brand zu stecken. Richtig angewandt kann ein Brand in Fortnite aber schnell eine gegnerische Festung zu Asche verwandeln und die darin verbunkerten Spieler herausscheuchen oder ihnen Schaden zufügen. Mitunter wird Feuer auch bei bestimmten Aufgaben wie Setze gegnerische Spieler oder ihre Gebäude in Brand oder bei den Stempelkarten benötigt. Auf dieser Seite zeigen wir euch daher, welche Möglichkeiten ihr habt, Gebäuden und Gegnern in Fortnite Season 7 Feuer unterm hintern zu machen.

