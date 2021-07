Fortnite Season 7: Brutplatz bauen & Lagerfeuer bei Brutplätzen schüren - so geht's

Schon ist wieder Mittwoch und damit gibt es auch wieder eine neue legendäre Aufgabe in Fortnite Season 7 Woche 7. Diesmal hat der Auftrag insgesamt fünf Phasen, von denen euch Phase 1: Baue einen Brutplatz aus Holz sowie Phase 4: Schüre Lagerfeuer bei Brutplätzen zu denselben Orten schicken. Auf dieser Seite erklären wir euch daher, wo ihr Brutplätze auf der Season 7 Map finden könnt, wie ihr sie baut und wo es in ihrer Nähe Lagerfeuer gibt.

Fortnite Season 7: Brutplatz bauen & Lagerfeuer bei Brutplätzen schüren Inhalt:

Alle Fundorte von Brutplätzen auf der Season 7 Map

In dieser Woche kommt der legendäre Auftrag von Buschranger, der sich allen Anschein nach als Aufpasser des außerirdischen Nachwuchses auf der Fortnite Insel berufen fühlt. Dementsprechend sollt ihr im ersten Schritt einen Brutplatz aus Holz für die Eier der Aliens errichten und kurz darauf ein Lagerfeuer in ihrer Nähe schüren. Bei den "Brutplätzen" handelt es sich um eine Holzkrippe (der klassische Futtertrog, nicht das Teil, das ihr an Weihnachten aufstellt), die es an insgesamt drei möglichen Orten auf der Insel gibt. Wir haben sie euch auf der nachfolgenden Karte markiert und gehen im Anschluss noch genauer darauf ein.

Wie immer spielt es keine Rolle, zu welchem der drei Orte ihr euch für die beiden Aufgaben begebt. Ihr findet an jedem davon immer eine kleine Holzhütte vor, in der die blau leuchtenden, leicht transparenten Umrisse einer klassischen Krippe zu sehen sind (ein kleines, schäbiges Gebäude, in dem eine Krippe aus Holz steht - an was erinnert uns das nur?... Gemeinsamkeiten sind bestimmt nur Zufall). Außerdem gibt es unmittelbar vor jeder Hütte immer eine Feuerstelle, die ihr schüren könnt. Eure Aufgabe ist es, euch neben eine Krippe / ein Lagerfeuer zu stellen und die Interaktionstaste zu drücken.