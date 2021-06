Fortnite Season 7 Chapter 2 - Was ihr jetzt schon über Saison 17 wissen müsst!

Der Start von Fortnite Season 7 sind nur noch ein paar Tage entfernt, daher stellt sich mal wieder die Frage, was die neue Staffel zu bieten hat. Derzeit bahnt sich ein Fortnite Season 6 Live Event mit Aliens an, das weitreichende Änderungen erwarten lässt. Wir fassen daher auf dieser Seite zusammen, was wir bereits über die neue Saison wissen und welche Gerüchte es zum Season 7 Battle Pass und seinen Inhalten / Skins, der neuen Map, möglichen Kooperationen oder dem Motto gibt.

Fortnite Season 7 Chapter 2 Inhalt:

Loki's show releases on June 9th and he was teased in this week's crew bonus loading screen, and the Foreshadow Quests set to end on June 9th at 2AM ET/6AM UTC.. They might delay the season from June 7th to 9th and we could see Loki as a skin in either the pass or item shop ? pic.twitter.com/EW9HYYl68J

Es gibt noch eine kleine, wenn auch recht unwahrscheinliche Chance, dass Season 7 erst am 10. Juni 2021 startet. Hintergrund ist die TV-Serie "Loki", die am 9. Juni startet. Der Antiheld wurde auf dem letzten Ladebildschirm des Crew Pakets angeteasert, daher bahnt sich hier möglicherweise eine Kooperation an. Data Miner Hypex hat daher die Theorie aufgeworfen, dass Epic den Start der siebten Staffel auf den Donnerstag verschiebt (würde vom Tag her passen). Zudem sollen die "Vorahnungen"-Aufgaben erst am 9. Juni verschwinden, was ebenfalls für den 10. Juni sprechen würde. Wir halten den 8. Juni bislang aber trotzdem für den wahrscheinlicheren Termin.

Einen offiziellen Startermin gibt es zwar bislang noch nicht, doch nachdem Season 6 am 8. Juni endet, ist es relativ sicher, dass Kapitel 2 Saison 7 am Dienstag, den 8. Juni 2021 startet - das wäre ein nahtloser Übergang wie bei letzten Mal. Eine genaue Uhrzeit gibt es ebenfalls noch nicht, in der Regel gehen die Server in den frühen Morgenstunden offline, um Patch 17.00 aufzuspielen. Das dauert gewöhnlich zwei, drei Stunden, ehe die Server gegen Mittag wieder zur Verfügung stehen (vorausgesetzt, es gibt keine Probleme).

Fortnite Live Event Season 6: Setzt die Aluhüte auf, bald werden wir von Aliens entführt!

Eine offizielle Bestätigung für ein Live-Event gibt es zwar von Epic noch nicht, allerdings haben Dataminer bereits jede Menge Soundeffekte, Tonspuren von Aktoren, Objekte, einen 4 Tage-Countdown und so weiter entdeckt, die ziemlich sicher auf ein Event deuten. Allerdings wird es wohl kein Live-Event werden, wie man es vor Season 5 kannte, sondern wahrscheinlich ein (vielleicht spielbares) Intro-Event, wie das letzte Mal. Das ist zumindest der Tipp von Dataminer Hypex:

Zuletzt bei Fortnite:

Was in Season 7 passieren wird, basiert natürlich auf den Ereignissen der vorangegangenen Staffeln. Daher hier eine kurze Rekapitulation: Im Season 4 Live Event hat Galactus den Nullpunkt - der weit unter der Agency versteckt und gut von der Organisation IO (Imagined Order - im Deutschen der "Orden") bewacht wurde - zutage gefördert, um sich an seiner Energie gütlich zu tun. Das wurde von den Spielern und den Marvel-Helden erfolgreich verhindert, allerdings liegt seitdem der Nullpunkt offen und drohte (mal wieder), außer Kontrolle zu geraten.

Agent Jonesy wurde daher in Season 5 von der IO damit beauftragt, die "Schleife" zu betreten (die "Schleife" ist das, was wir als die "Fortnite-Insel/Realität" ansehen und wird alle 22 Minuten zurückgesetzt, was bei betroffenen Charakteren wie Jonesy zum Gedächtnisverlust führt), den Nullpunkt zu stabilisieren und die Brücke zu den anderen Realitäten zu versiegeln. Gleichzeitig sollte er verhindern, dass nichts und niemand aus der Schleife entkommt, und dass "die Sieben" nichts davon mitbekommen. Da Jonesy dieser Aufgabe nicht alleine gewachsen war, hat er sich die "besten Jäger aus allen Realitäten" zu Hilfe geholt.

Im Verlauf von Season 5 haben wir miterlebt, wie sich der Nullpunkt immer weiter destabilisiert und Agenty Jonesy immer mehr zu einem Rambo-Verschnitt "verwildert". Das Ganze gipfelte im Season 6 Live Event "Nullpunktkrise-Finale", in dem sich Jonesy vom Orden abwendet und entgegen dem direkten Befehl seiner vorgesetzten (Doctor Slone) Hilfe beim Anführer der Sieben (dem "Fundament") sucht, um die drohende Implosion des Nullpunkts zu verhindern. Auch das gelingt mithilfe der Spieler, allerdings musst sich dafür das Fundament im Nullpunkt versiegeln, wodurch Jones ebenfalls in der Zeitschleife feststeckt und langsam seine Erinnerungen verliert.

Wie geht es weiter?

Derzeit liefern die Aufgaben der "Vorahnungen"-Reihe erste deutliche Hinweise darauf, was wohl beim Season 6 Live Event respektive in Season 7 passieren könnte. Hier müsst ihr unter anderem einen mysteriösen Hubschrauberabsturz untersuchen, Teleskope reparieren, CB-Funkgeräte nutzen, Warnschilder aufstellen und ein unheimliches TV-Set zerstören. Die Infos, die wir dabei mitbekommen, richten den Fokus auf Außerirdische, die bald auf der Insel auftauchen. Auch auf der Insel findet ihr schon einige Hinweise, darunter Poster in Sweaty Sands, die Menschen und Aliens Hand in Hand auf der Weltkugel zeigen.

Diese und weitere Hinweise auf Aliens findet ihr überall auf der Fortnite Map.

Dataminer haben zudem noch mehr herausgefunden: Es gibt jede Menge Voicelines, Animationen, Effekte und Bilder zum Thema Aliens. Außerdem sollen bald UFOs erscheinen, die zufällige Spieler auf ihr Raumschiff entführen, heilen und an einer anderen Stelle wieder absetzen. Die zugehörigen Sounds und Animation scheint man auch schon entdeckt zu haben:

Here's the animation of when you get abducted by aliens? (via @gameshed_) pic.twitter.com/JvpbVjSPov — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) May 25, 2021

Here are all the UFO & Alien Teleport Props sounds ! pic.twitter.com/bzwen0HCF5 — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) May 25, 2021

2 leaked upcoming alien UFO effects pic.twitter.com/LsUsRnRDC0 — Makks - Fortnite Leaks (@MakksFN) May 27, 2021

Es auch bald einen Lobby-Bildschirm geben, auf dem ein Fernseher im Hintergrund sporadisch einen Countdown und ein Alien-Fischstäbchenbild zeigt.

Next week, this UFOs/Aliens teaser lobby will appear and it will have that TV that will randomly show that alien picture then it will show a countdown that either counts down to when UFOs appear or next Season! (Thanks to @intercelluar for finding the lobby's ID) pic.twitter.com/eMS071oKtF — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) May 27, 2021

Das ist aber noch nicht alles. Epic Games hat an verschiedene Content Creatoren und Spieler mysteriöse Bild und erste Season 7 Teaser mit der Mitteilung "They're Coming" (sie kommen) geschickt. Außerdem sind Poster mit einer versteckten Telefonnummer in der (echten) Welt zu finden, die bei einem Anruf einen seltsamen Sound abspielen, der bei einer Analyse mit einem Spektrograf ebenfalls eines der Alien-Symbole in Fortnite zeigt.

First Season 7 Teasers were sent to popular Australian & English Content Creators (@AussieAntics, @Loserfruit & @InTheLittleWood) The CDs & the phone number found in them play some Alien sounds and all the images say "They're Coming".. [h/t @iFireMonkey] pic.twitter.com/Z0AXtGSNAX — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) May 26, 2021

Here are all the Season 7 Teasers posters that were spotted/received by content creators! pic.twitter.com/vM0AJFAYew — HYPEX - Fortnite Leaks (@HYPEX) May 26, 2021

.@SypherPK is the next Fortnite Creator to receive a DVD player.



His videos shows a different symbol in a dessert area. pic.twitter.com/vuqFqJrtVh — FortTory (@FortTory) May 26, 2021