Fortnite Season 7: Eliminiere Eindringlinge - so geht's

Um der Alien-Invasion in Fortnite Season 7 etwas Einhalt zu gebieten, sollt ihr im Rahmen einer epischen Aufgabe in Woche 5 ein paar Eindringlinge eliminieren. Worum es sich bei den Eindringlingen handelt, wo ihr sie auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr sie erledigt, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Eliminiere Eindringlinge Inhalt:

Die Fundorte der Eindringlinge auf der Season 7 Map

Gleich vorweg: Falls euch noch nicht ganz klar ist, was Epic mit den "Eindringlingen" meint: Das sind die Aliens, die bei den Invasionen als Piloten in den Fortnite UFOs sitzen.

Fortnite Season 7: Mit Eindringlinge sind in Fortnite die Piloten der fliegenden Untertassen gemeint.

Wie ihr sicherlich wisst, greifen die Aliens in jedem Match drei verschiedene benannte Orte an, daher gibt es keine festen Spawnpunkte auf der Karte, die wir euch markieren könnten. Ihr könnt die entsprechenden Orte aber schnell selbst herausfinden, wenn ihr einen Blick auf die Karte werft: Die entsprechenden Locations mit Alien-Invasionen erkennt ihr daran, dass die Namen Orte nicht weiß, sondern lila markiert werden. An jedem dieser Orte fliegen immer drei Eindringlinge in ihren Untertassen herum, die auf Spieler schießen oder sie entführen.