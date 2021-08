Fortnite Season 7: Füge Doktor Slone Schaden zu - so geht's

Füge Doktor Slone Schaden zu ist einer der neuen legendären Aufgaben in Fortnite Season 7 Woche 10 lösen könnt. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Anführerin der Imagined Order auf der Season 7 Map finden könnt und wie ihr den Auftrag schnell zu Ende bringt.

Fortnite Season 7: Füge Doktor Slone Schaden zu Inhalt:

Fortnite: Fundort von Doktor Slone auf der Season 7 Map

Doktor Slone ist bei Corny Complex im mittleren Nordosten der Karte zu finden. An der Oberfläche sucht ihr die Anführerin der IO aber vergeblich, denn sie hält sich im Inneren der unterirdischen Geheimbasis der Imagined Order auf. Glücklicherweise gibt es mehrere Eingänge zur Untergrundbasis, die wir euch auf der nachfolgenden Karte markiert haben. Sie alle bringen euch in die große Haupthalle, in der Doktor Slone ihre Runden dreht.