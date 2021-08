Fortnite Season 7: Gehe mit einem Alien Parasiten schwimmen - so geht's

Die neuen epischen Aufgaben von Woche 11 sind in Fortnite Season 7 verfügbar. Darunter findet sich auch der Auftrag Gehe mit einem Alien-Parasiten schwimmen, den ihr an der richtigen Stelle auf der Season 7 Map ganz einfach und schnell absolvieren könnt. Wo ihr die Challenge am besten löst, erfahrt ihr nachfolgend auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Gehe mit einem Alien-Parasiten schwimmen Inhalt: