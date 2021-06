Fortnite Season 7: Mit Geheimen Briefkasten in Weeping Woods interagieren - so geht's

Nachdem in Fortnite Season 7 bereits am Dienstag die epischen Aufgaben von Woche 2 erschienen sind, gibt es nun am Donnerstag den neuen legendären Auftrag. Die erste Stufe davon lautet Interagiere mit einem geheimen Briefkasten in Weeping Woods und wo ihr genau dafür hinmüsst und wo es überall versteckte Briefkästen im Wald gibt, zeigen wir euch nachfolgend auf dieser Seite.

Fortnite Season 7: Mit geheimen Briefkasten interagieren Inhalt: