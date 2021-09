Fortnite Season 7: Hinterlasse geheime Dokumente an einer Bushaltestelle - so geht's

Hinterlasse geheime Dokumente an einer Bushaltestelle - so lautet der Phase 2 Auftrag der legendären Aufgaben in Fortnite Season 7 Woche 13. Auf dieser Seite zeigen wir euch, bei welchen Bushaltestellen ihr auf der Season 7 Map die Geheimdokumente finden könnt, denn nicht alle Haltestellen kommen dafür infrage.

Fortnite Season 7: Hinterlasse geheime Dokumente an einer Bushaltestelle Inhalt: